Pilotos confirmaron medidas de fuerza para el viernes: habrá demoras en Aeroparque La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) realizará una asamblea informativa por reclamos salariales, lo que afectará varios vuelos de Aerolíneas Argentinas. La medida es similar a la que se realizó en la previa del fin de semana largo de octubre. Por







La última asamblea de APLA afectó a unos 95 vuelos y más de 12.000 pasajeros.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) ratificó las medidas de fuerza que había anunciado para este viernes en el Aeroparque Jorge Newbery, por lo que se espera que varios vuelos de Aerolíneas Argentinas se vean afectados por demoras y posibles cancelaciones.

El gremio confirmó que la asamblea informativa se desarrollará este viernes 24 entre las 6 y las 10 de la mañana. La medida será similar a la que se llevó adelante el jueves 9, en la previa del fin de semana largo de octubre. En esa oportunidad hubo 95 vuelos demorados y 12.200 pasajeros afectados.

"Hasta el momento, Aerolíneas Argentinas continúa sin ofrecer respuestas a los reclamos que hemos presentado desde APLA en relación con salarios, ascensos, dotación y el cumplimiento de nuestro convenio colectivo de trabajo", sostuvo el sindicato en redes sociales.

También señaló que, tras la decisión de la empresa de dejar en tierra ocho aeronaves por "fallas detectadas en los motores de la flota B737", resultó "insuficiente" derivar vuelos a otras flotas propias y de la competencia. Como resultado, "la medida de acción directa repercutirá de manera significativa en la programación de vuelos, y la misma se verá afectada durante varios días".

"En este contexto, los y las pilotos permaneceremos unidos/as para enfrentar los embates empresariales y gubernamentales que, una vez más, vendrán sobre quienes buscamos la actualización salarial que corresponde y el respeto por el trabajo que desempeñamos", concluyó APLA.