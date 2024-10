Pilotos advierten que puede haber cancelaciones de vuelos de Aerolíneas Argentinas en diciembre

En un comunicado, APLA señaló que "la empresa sigue ignorando nuestros reclamos". Por lo que se intensificarán las medidas de fuerza, lo que implica que "en diciembre no esté asegurado el cumplimiento de las operaciones de vuelo".

En el texto expresaron que " tras más de dos meses sin diálogo y sin respuesta a nuestras demandas de recomposición salarial, nuestros sueldos, que no se ajustan desde mayo de 2024, continúan deteriorándose ". En los últimos meses, se incrementaron las medidas de fuerza de los pilotos, que afectó a miles de pasajeros generando cancelaciones y reprogramaciones.

Aunque expresaron que "implementamos medidas alternativas, como acciones en CEFEPRA y la difusión de nuestro conflicto en los aeropuertos", la empresa "ha decidido desoír nuestros reclamos e incurrir en graves incumplimientos convencionales a diario, con lo cual nos obliga a intensificar nuestras medidas, que implican que en diciembre no esté asegurado el cumplimiento de las operaciones de vuelo".

Desde Aerolíneas Argentinas informaron que el paro del 30 de octubre implicará modificaciones de horarios, reprogramaciones y cancelaciones de vuelos.

Comunicado completo de APLA

Es fundamental que estén informados sobre la situación con Aerolíneas Argentinas. Tras más de dos meses sin diálogo y sin respuesta a nuestras demandas de recomposición salarial, nuestros sueldos, que no se ajustan desde mayo de 2024, continúan deteriorándose.

Implementamos medidas alternativas, como acciones en CEFEPRA y la difusión de nuestro conflicto en los aeropuertos. Sin embargo, la empresa sigue ignorando nuestros reclamos. Es crucial que cada piloto realice acciones individuales para enfrentar colectivamente esta situación. La falta de pilotos por vencimiento de instrucción ha llevado a la cancelación de numerosas operaciones.

Nuestra empresa está siendo gestionada por el Gerente General, Fabián Lombardo, quien más allá de tener algo de experiencia en venta de tickets no dispone de la capacidad profesional para desempeñarse en ese cargo. Juan Pablo Alvarado es el Subgerente General de la empresa y no tiene NADA de experiencia en la industria.

Llegó a la misma a través de la designación que hizo el Ministerio de Economía, con la pedantería propia de quien solo necesita ostentar un cargo para el que no está preparado y usar los beneficios de los que reniega. Por eso no es extraño que no haya un Plan Estratégico que tenga un análisis profundo y profesional acerca de las rutas que operamos y tomen cotidianamente decisiones nocivas para nuestro futuro.

La situación es extremadamente compleja. Con compañeros suspendidos y sancionados, es evidente que debemos profundizar el reclamo. No vamos a claudicar. Diciembre será un mes clave.

La advertencia de Aerolíneas Argentinas a los pasajeros: se esperan reprogramaciones y cancelaciones por el paro

Aerolíneas Argentinas informó este lunes que habrá modificaciones en los horarios, reprogramaciones y cancelaciones en los vuelos del miércoles, ya que se llevará adelante un paro general de los gremios del transporte en rechazo de las políticas del gobierno de Javier Milei.

"Solicita a sus pasajeros estar atentos a la casilla de mail informado en su reserva por posibles modificaciones en el itinerario de vuelos durante o cerca del horario de inicio y fin de la medida gremial", explicó la compañía estatal.

En el comunicado, la empresa recordó que "habilitó los cambios de ticket sin penalidad ni cargo por diferencia de tarifa -siempre en la misma cabina- en un lapso de hasta 15 días después de la medida gremial". Además, aclaró que se recomienda utilizar la app o el sitio web de Aerolíneas Argentinas.

Por último, la empresa reafirmó su "compromiso de brindar un servicio seguro, confiable y de calidad a sus pasajeros, incluso en circunstancias adversas como estas". En la misma línea, expusieron que lamentan "los inconvenientes que esta medida pudieran causar en los planes de viaje de nuestros pasajeros”.