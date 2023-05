Pedro Peretti afirmó que "no debe andar muy lejos" el asesino del exdirigente rural Aldo Viscovich

En el programa Minuto a Minuto en C5N , el dirigente chacarero destacó sobre le final fatal: "Siempre hay un mundo subterráneo en estos pueblos o comunidades pequeñas que uno de una ciudad grande no sabe", describió el chacarero. No debe andar muy lejos el asesino".

El panelista de Caníbales en C5N, aseguró que "a la fiscal y a la policía no le debe resultar muy difícil resolver este caso", y describió que la localidad donde pasó el hecho es pequeña, de 2.800 habitantes, y es una colonia croata y yugoslava desde su fundación. "Uno no sabe qué sucede en estas comunidades pequeñas y cerradas".

Al recordar a la víctima, Peretti remarcó que "estaba separado, vivía solo y tenía una discapacidad hace más de 20 años por un problema neurológico y se manejaba con dificultad y con bastón y que aparentemente no tenía problemas económicos y carecía de enemigos".

"Era un dirigente histórico de la FAA, un experto y especialista en el uso y tenencia de la tierra. Un permanente difusor y estudioso de la problemática agropecuaria", detalló el columnista en televisión.

Peretti relató en televisión que se enteró de la primera noticia como un "suicidio" pero que "a las dos horas se había corroborado que tenía dos puñaladas, que había sido golpeado y que le faltaban un arma y dinero de la billetera".

"Siempre hay un mundo subterráneo en estos pueblos o comunidades pequeñas que uno de una ciudad grande no sabe", describió el chacarero y apuntó: "No debe andar muy lejos el asesino y a la fiscal y a la policía no le debe resultar muy difícil resolver este caso".

Al recordar a la víctima, Peretti remarcó que "estaba separado, vivía solo y tenía una discapacidad hace más de 20 años por lo que se manejaba con dificultad", sobre el integrante de la Federación de Agricultores Agremiados asesinado.