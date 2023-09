Pedirán que siga la búsqueda de los dos argentinos desaparecidos en Málaga

Emmanuel Soria , de 34 años y Maximiliano Ludvik , de 29, decidieron dirigirse al mar en una tabla de pádel surf para observar el amanecer. Sin embargo, al transcurrir las horas, Ludvik no se presentó en la heladería, donde trabajaba, mientras que la hermana de Soria realizó la denuncia por desaparición al no poder contactarse.

Según expresa un mensaje difundida por redes sociales, la convocatoria se llevará a cabo desde el mediodía español frente al lugar donde Soria y Ludvik ingresaron al mar el último domingo de agosto. "Reclamamos que continúe la búsqueda con todos los recursos disponibles incluidos los medios aéreos, hasta encontrarlos", señalan.

El encuentro será en la Glorieta de Antonio Molina, en el paseo marítimo de Huelin, y sus allegados señalaron de cara esta acción "estamos moviendo cielo, tierra y mar para encontrarlos".

Por su parte, en Mar del Plata, la convocatoria será desde las 15 en la Villa Deportiva "Titi Merlo", del Club Social y Deportivo Argentinos del Sud, al que ambos estaban vinculados.

"Emma y Maxi son hijos de esta institución, disfrutar los sábados en la Villa es parte de su rutina, parte de su felicidad, por esto los más cercanos coincidimos en que esta muestra de apoyo y contención para las familias se realice aquí", expresaron sus amigos.

El encuentro tendrá lugar en marco un partido que disputará Argentinos del Sud contra Almagro Florida por la Liga Marplatense de Fútbol, y según los organizadores, "la idea principal de esta convocatoria es enviar fuerzas, apoyo, y el encarecido pedido a la Subdelegacion del Gobierno Español en Málaga, de no cesar la búsqueda ni tampoco la intensidad de la misma".

"Es muy importante que la búsqueda aérea no se detenga. Los esperamos con sus cartas, sus dibujos, remeras, banderas, para apoyar esta causa. Emma y Maxi desde cualquier parte del mundo, siempre expresan el deseo de ver el "Titi Merlo" vestido de fiesta, por eso esperamos que todos puedan venir, los que conocen de que se trata, y los que no, vengan a conocer uno de los motivos por el cual el corazón de los pibes, no tenemos ninguna duda, siguen latiendo", remarcaron en la convocatoria.