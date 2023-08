Parricidio de Vicente López: Martín del Rio será juzgado en un juicio por jurados

También ordenó que se sortee el Tribunal Oral de San Isidro con integración de jurados populares que juzgue a Martín Del Río, de 48 años, como supuesto autor del doble asesinato de sus padres José Enrique Del Río, quien tenía 75 años y María Mercedes Alonso, de 72. El primer aniversario de este hecho se cumplirá este viernes.

Según consignó la agencia Télam, en la resolución el juez marcó que "en autos se reunieron un número considerable de indicadores e indicios, susceptibles de generar, en un análisis conjunto, esa probabilidad exigida para sostener que el mismo resultaría ser autor material penalmente responsable de los hechos que a él se le enrostran".

Martín Del Río Martín Del Río.

Así, Del Río será juzgado como supuesto autor de "doble homicidio calificado por alevosía, por el vínculo, por el uso de arma de fuego y por ser criminis causa" (matar para lograr la impunidad), lo que prevé la pena de prisión perpetua. Los fiscales Martín Gómez, Alejandro Musso y Marcela Semería habían solicitado el 17 de julio la elevación a juicio.

El juez Costa avaló la investigación del equipo fiscal y denegó los planteos que la abogada del imputado, Mónica Chirivín, había realizado en oposición al juicio y para pedir que su cliente está sea sobreseído, lo que fue rechazado.

Entre esos puntos y a partir de una huella dactilar, del lugar donde fue encontrada el arma y de los beneficios que obtuvo, el imputado y su defensora pidieron que se investigue como posible autor del parricidio a su hermano Diego Del Río.

A ello, el juez manifestó que "esas circunstancias no solo no resultan suficiente para desmerecer los restantes elementos a su respecto, sino que tampoco puede dejar de mencionarse que la sindicación de otras personas como probables autores no excluye ninguno de los elementos en los que se sustenta la imputación dirigida a su persona".