Parricidio en Vicente López: Martín Del Río acusó a su hermano

El texto fue presentado por su abogada Mónica Chirivín, en oposición al requerimiento de elevación a juicio que el 17 de julio último formularon los tres fiscales de la causa, Martín Gómez, Alejandro Musso y Marcela Semería. Además, la letrada le pidió al juez de Garantías 1 de San Isidro, Ricardo Costa, que Del Rio sea sobreseído.

"Estos meses detenido me hicieron pensar mucho, buscar entender qué pasó, quién quería la muerte de mis padres, quién se beneficiaría con sus muertes y la respuesta señores fiscales, aunque duela es una sola, es Diego Enrique Del Río, quien se benefició con la muerte de ellos", aseguró el imputado de 48 años.

En relación a las supuestas evidencias que complican a su hermano, Del Rio hizo mención a una "huella dactilar" de él que fue hallada en el botiquín del baño del garaje donde sus padres fueron asesinados dentro del auto y que, desde su punto de vista, "lo coloca en el lugar escenario de los hechos".

Mónica Chirivín: "Hay en un espejo una huella dactilar de Diego Del Río"

Mónica Chirivin abogada de Martín del Río Mónica Chirivín, abogada de Martín Del Río.

La abogada de Martín Del Río, Mónica Chirivín, defendió a su cliente en una entrevista en Argenzuela y remarcó que "las pruebas más importantes son los ADN y las huellas dactilares no son de Martín Del Río". En ese sentido, apuntó contra el hermano de su cliente, Diego Del Río: "Hay en un espejo una huella dactilar de Diego Del Río, en el baño contiguo al lugar del hecho. Hay una huella de mi cliente en un portón. Es lógico, iba siempre, tiene que haber huella".

Durante el contacto con C5N, la letrada expuso más datos: "Diego dijo que no iba a la casa de Melo porque iba a verlos en el country. Los fiscales están ensañados con esto y no quieren investigar otra hipótesis. Acá no es sólo su hermano, hay otras hipótesis que debieron investigarse (...) Todas las pruebas que no le sirven a la Fiscalía no se investigan".