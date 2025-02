Paro nacional docente de este lunes 24 de febrero: qué provincias no tendrán clases

En tal sentido, los sindicatos reclaman la reapertura de la paritaria nacional y un aumento del salario mínimo, que ahora es de $420 mil desde agosto de 2024.

Paro Docente CABA Este lunes se realizará un paro docente.

"Es un salario que se dio por decreto, que lo impuso el Gobierno nacional sin considerar que apenas asumió produjo una caída abrupta del salario. Tampoco se produjo la recuperación por inflación, es decir que estamos por debajo de la línea de pobreza", aseguró el secretario general de la CEA, Fabián Felman.

"No nos queda otro camino. La responsabilidad absoluta es del Gobierno nacional por no dar respuesta ni atender a los justos reclamos que señalamos. Anticipamos desde fines del año pasado que nos convocaran con tiempo", remarcó. Agregó que la semana pasada presentaron notas en la Secretaría de Trabajo y la de Educación, pero no tuvieron "absolutamente ninguna respuesta".

Por su parte, el secretario general de la UDA, Sergio Romero, señaló que se hicieron "gestiones hasta las últimas horas, pero al Gobierno le gusta más el conflicto que ponerse de acuerdo". "No convocan a la paritaria desde el año pasado. El Gobierno desconoce la negociación colectiva e hizo cosas muy graves", sostuvo.

En cuáles provincias no habrá clases este lunes 24 de febrero

El paro docente de este lunes afectará a la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Santa Fe, mientras que el miércoles 5 de marzo deben comenzar las clases en todos los niveles de la provincia de Buenos Aires y en el ciclo secundario de la Ciudad.

En tanto, esta medida se sumará al paro anunciado por el sindicato Ademys, que afectará a la Ciudad de Buenos Aires y también se realizará este lunes.