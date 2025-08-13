13 de agosto de 2025 Inicio
Nuevo paro de docentes universitarios en reclamo por salarios y presupuesto: "No llegamos a fin de mes"

Las universidades nacionales retomarán medidas de fuerza en diferentes fechas, la medida se tomó después de la media sanción en la Cámara de Diputados a la ley de financiamiento universitario."Mi principal preocupación es que los trabajadores dejen de venir, el hospital no puede funcionar más", expresó el decano de Facultad de Odontología.

Alumnos y padres reclaman por el traslado de una escuela primaria en Argentinos Juniors

Desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) remarcaron que "con docentes y nodocentes bajo la línea de la pobreza, no hay universidad posible". Los principales reclamos son por la recuperación de salarios, presupuesto para las universidades y para la ciencia y tecnología.

A raíz de esta situación, el decano de la Facultad de Odontología, Pablo Rodríguez, habló con C5N y explicó la situación en la que se encuentran las universidades nacionales.

"Debemos dividir en dos partes, el hospital se autoabastece por el abono de las prestaciones de los pacientes, mínimas pero abonan. Nuestro problema es que los sueldos de los empleados tanto docentes como nodocentes tuvo un recorte del 45%", afirmó Rodríguez.

"Los gastos de funcionamiento están congelados, están en el mismo importe que el año pasado, con una inflación de 100 anual nos complica muchísimo", añadió.

Por otra parte, desde FEDUBA expresaron que "Milei recortó en 22,5% las transferencias a universidades nacionales en los primeros cinco meses de 2025, en un contexto de inflación acumulada del 220% desde diciembre de 2023".

En esa línea añadieron que "este desfinanciamiento golpea especialmente a los salarios docentes, que se pulverizan mes a mes. El atraso de nuestro poder adquisitivo contra la inflación ya alcanza 91 puntos porcentuales, lo que equivale una pérdida del 42%: casi siete sueldos menos desde diciembre de 2023".

