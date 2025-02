Capital Humano convocó a los gremios docentes a discutir salarios

El encuentro tendrá lugar en la sede de la Secretaría de Trabajo y participarán los gremios docentes nacionales y el comité ejecutivo del Consejo Federal de Educación (EFE), integrado por los ministros de educación provinciales. "Además participan con voz y sin voto las asociaciones de escuelas privadas", detalló Capital Humano.

CONVOCATORIA A LA MESA DEL SALARIO MÍNIMO DOCENTE — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) February 20, 2025

El anuncio de los gremios docentes de la CGT a un paro nacional

La medida, anunciada este jueves en conferencia de prensa, incluye a la Unión Docentes Argentinos (UDA), la Asociación Del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA). Los sindicatos reclaman la reapertura de la paritaria nacional y un incremento del salario mínimo, que es de $420.000 desde agosto pasado.

"Es un salario que se dio por decreto, que lo impuso el Gobierno nacional sin considerar que apenas asumió produjo una caída abrupta del salario. Tampoco se produjo la recuperación por inflación, es decir que estamos por debajo de la línea de pobreza", aseguró el secretario general de la CEA, Fabián Felman.

"No nos queda otro camino. La responsabilidad absoluta es del Gobierno nacional por no dar respuesta ni atender a los justos reclamos que señalamos. Anticipamos desde fines del año pasado que nos convocaran con tiempo", remarcó. Agregó que la semana pasada presentaron notas en la Secretaría de Trabajo y la de Educación, pero no tuvieron "absolutamente ninguna respuesta".

El secretario general de la UDA, Sergio Romero, señaló que se hicieron "gestiones hasta las últimas horas, pero al Gobierno le gusta más el conflicto que ponerse de acuerdo". "No convocan a la paritaria desde el año pasado. El Gobierno desconoce la negociación colectiva e hizo cosas muy graves", sostuvo.

"Pretenden que las clases arranquen el 24 pero retiraron el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), en muchos casos los edificios no están en condiciones y hacen oídos sordos a nuestros reclamos por la gestión ineficiente. No nos sentimos responsables de esta medida", añadió.

Esta medida se suma al paro anunciado por el sindicato Ademys, que afectará a la Ciudad de Buenos Aires y también se realizará el lunes 24. Por su parte, la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) realizará un plenario este jueves donde se debatirá un plan de lucha y se espera que también anuncie medidas de fuerza.