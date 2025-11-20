Una nueva aerolínea se suma a operar la ruta Buenos Aires - Madrid: cuánto cuesta el pasaje

La aerolínea española Plus Ultra unirá Ezeiza y Barajas con dos vuelos semanales.
El Gobierno autorizó a la aerolínea española Plus Ultra a explotar la ruta aérea Madrid - Buenos Aires, con lo que se suma a la oferta para viajar a Europa desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con pasajes ida y vuelta de alrededor de 900 euros.
La medida se implementó a través de Disposición 40/2025 de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, publicada este jueves en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Hernán Gómez.
La compañía, fundada en 2011, tiene base en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas e iniciará operaciones en el país a partir de mayo de 2026. En una primera etapa, ofrecerá dos vuelos semanales (jueves y domingos) y planea duplicar la frecuencia en julio, para la temporada alta del invierno argentino y el verano europeo.
Cuánto cuesta volar de Buenos Aires a Madrid con la nueva aerolínea
La tarifa más económica de Plus Ultra permite viajar con una valija pequeña de 10 kg, un equipaje facturado de 23 kg y comida incluida por 467 euros por tramo, según lo publicado por la aerolínea en su sitio web. Ida y vuelta, ronda los 934. Luego, los precios suben dependiendo del paquete que desee comprar el pasajero, que incluyen más prestaciones.