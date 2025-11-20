20 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Una nueva aerolínea se suma a operar la ruta Buenos Aires - Madrid: cuánto cuesta el pasaje

El Gobierno autorizó a la empresa española Plus Ultra a explotar los vuelos entre Ezeiza y Barajas, con dos viajes semanales a partir de mayo de 2026.

Por
La aerolínea española Plus Ultra unirá Ezeiza y Barajas con dos vuelos semanales.

La aerolínea española Plus Ultra unirá Ezeiza y Barajas con dos vuelos semanales.

Google

El Gobierno autorizó a la aerolínea española Plus Ultra a explotar la ruta aérea Madrid - Buenos Aires, con lo que se suma a la oferta para viajar a Europa desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con pasajes ida y vuelta de alrededor de 900 euros.

Esta diferencia muestra por qué muchos usuarios se inclinan por plataformas digitales.
Te puede interesar:

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 3.600.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

La medida se implementó a través de Disposición 40/2025 de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, publicada este jueves en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Hernán Gómez.

La compañía, fundada en 2011, tiene base en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas e iniciará operaciones en el país a partir de mayo de 2026. En una primera etapa, ofrecerá dos vuelos semanales (jueves y domingos) y planea duplicar la frecuencia en julio, para la temporada alta del invierno argentino y el verano europeo.

Plus Ultra aerolínea empresa aérea avión
Plus Ultra comenzará a operar en el país el 23 de mayo de 2026.

Plus Ultra comenzará a operar en el país el 23 de mayo de 2026.

Cuánto cuesta volar de Buenos Aires a Madrid con la nueva aerolínea

La tarifa más económica de Plus Ultra permite viajar con una valija pequeña de 10 kg, un equipaje facturado de 23 kg y comida incluida por 467 euros por tramo, según lo publicado por la aerolínea en su sitio web. Ida y vuelta, ronda los 934. Luego, los precios suben dependiendo del paquete que desee comprar el pasajero, que incluyen más prestaciones.

Noticias relacionadas

Anses explicó quiénes cobran un extra de $81.936 en diciembre.

ANSES deposita $81.936 en diciembre 2025: quiénes pueden acceder

Anses entregará un extra de $52.250 en diciembre.

Extra de $52.250 de ANSES: quiénes pueden acceder en diciembre 2025

Anses explicó cuáles son los dos beneficios que activará en diciembre.

Los 2 beneficios de ANSES que activará para la AUH en diciembre 2025

El dólar oficial atraviesa una semana de calma cambiaria.

El dólar rebota levemente y se aleja lentamente de los $1.400

La billetera virtual continúa con los reintegros.

De qué forma podés ahorrar $20.000 en el final de noviembre 2025 con Cuenta DNI

En diciembre, Anses acreditará el beneficio junto con el calendario de pagos habitual.

ANSES paga $108.062 en diciembre 2025: de qué se trata

Rating Cero

Veremos cómo es este nuevo Daredevil.

Marvel reveló cómo será el traje de Daredevil en su nueva temporada y emocionó a los fans: cómo es

Aldana Masset es modelo, cantante y diseñadora de moda

Quién es Aldana Masset, la excantante de una reconocida banda de cumbia que podría ser la próxima Miss Universo 2025

Los Simpson despidió a un histórico personaje secundario.

Polémica en Los Simpson: se confirmó la muerte de otro personaje histórico

Con 14 episodios, se convirtió rápidamente en una de las propuestas más comentadas.
play

Cuál es el k-drama en formato serie que con su romance atrapó a todos en Netflix

En 1904 Oslo efectivamente sufrió un terremoto de 5.4 en la escala de Richter.
play

Es de 2018, Netflix la sumó hace poco y no para de sumar visualizaciones

La cantante estrena su nuevo disco después de 3 años sin grabar.

¡Cancelación a último momento!: María Becerra no estará en el Coca Cola Flow Fest México

últimas noticias

La parrillada de mar es ideal para mesas de cuatro  personas. 

El restaurante de mariscos de Buenos Aires que tiene un sinfín de opciones para comer

Hace 10 minutos
Este paraje tiene ferias artesanales y rica gastronomía, gran atractivo para el turismo. 

Tiene solo 130 habitantes, está cerca de Buenos Aires y es un lugar especial para los que le gusta el buen comer

Hace 12 minutos
play

Conmoción en 9 de Julio por la liberación de la mujer que intentó degollar a su hija: "Que no sea otro caso Lucio Dupuy"

Hace 24 minutos
Giuliano Simeone y su novia sorprendieron con outfits a juego.

El look coordinado de Giuliano Simeone y su novia: un estilo relajado y oversize

Hace 26 minutos
Losusuarios tendrán un viaducto de 2 carriles en sentido noroeste y otro ensentido sureste

Amplían el Puente Labruna: hasta cuándo seguirán las obras en la Lugones y la Cantilo

Hace 27 minutos