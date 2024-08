Ocho de cada diez estudiantes bonaerenses creen que deberían realizarse cambios en la escuela secundaria

"Nos dedicamos a mirar y trabajar sobre los problemas que hay en el territorio. Estos son datos reales, de pibes y pibas de 126 distritos a lo largo y a lo ancho de la Provincia, que dieron su opinión respecto a su trayectoria, qué cosas faltan y qué piensan de la educación pública", expresó Lorenzino durante la presentación.

La encuesta consultó sobre la opinión general de los estudiantes sobre la secundaria, qué contenidos reciben y cuáles les gustaría fortalecer, los recursos con los que cuentan los establecimientos a los que asisten, entre otros.

En ese sentido, más del 57% respondió que le gusta ir a la escuela aunque el 29% cree que no te prepara para el mundo laboral, por lo que el 82% consideró que deberían realizarse cambios en la secundaria. Además, el 14% aseguró que no sabe si hay centro de estudiantes y el 8% que no se trabajan contenidos de la ESI, entre otros temas relevados.

"Esta encuesta es un relevamiento que nos ratifica en ambos sentidos: en lo que creemos que estamos haciendo razonablemente bien y en el sentido de aquello que las y los chicos sienten como una carencia, que nos piden tener y no tienen. Sentimos que hemos dado un paso para mejorar la escuela y para mejorar también los aprendizajes y los derechos de las y los estudiantes", indicó Sileoni.

Del encuentro también participaron, por la Defensoría, Eleonora Vázquez, Mariel Urruti y Alejandro Garay, del área de Educación; además del subsecretario de Educación bonaerense, Pablo Urquiza, y el director provincial de Educación Secundaria, Gustavo Galli.