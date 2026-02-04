Show aéreo gratuito sobre Buenos Aires por los 100 años del vuelo del avión Plus Ultra

La Patrulla Aspa de España, junto a la Escuadrilla Histórica de aviones B-45 Mentor de la Fuerza Aérea Argentina, realizan una asombrosa exhibición frente al Aeroparque Jorge Newbery.

El cielo de Buenos Aires es escenario de una exhibición aérea especial este miércoles de la mano de la Patrulla Aspa , del Ejército del Aire y del Espacio de España, acompañada por la Escuadrilla Histórica de aviones B-45 Mentor de la Fuerza Aérea Argentina . La presentación, frente al Aeroparque Jorge Newbery, consiste en un show de acrobacia aérea en el marco de la conmemoración de los 100 años del vuelo del hidroavión Plus Ultra , que en 1926 unió por primera vez a España con Argentina a través del Atlántico.

No podía ir al baño a orinar y cuando fue al médico descubrieron algo inesperado: cuál fue el diagnóstico

La escuadrilla ibérica arribó al país el domingo como parte de una gira sudamericana que incluyó presentaciones en Brasil y Uruguay.

La Patrulla Aspa opera helicópteros EC-120 Colibrí , aeronaves livianas utilizadas para entrenamiento avanzado, adaptadas para realizar formaciones cerradas, cruces, virajes sincronizados y pasajes a baja altura, una especialidad poco frecuente dentro de las exhibiciones aéreas internacionales.

En la previa, los helicópteros españoles realizaron vuelos de práctica y pasajes sobre la Ciudad de Buenos Aires durante la mañana del martes , como parte de los ensayos y del despliegue operativo previo a la exhibición principal.

El público puede acercarse para presenciar el evento desde las 10 de la mañana, en el Nuevo Parque Costero Norte, ubicado frente a la cabecera norte del Aeroparque, con acceso libre y gratuito .

A 100 años de la hazaña del hidroavión Plus Ultra: el primer cruce aéreo del Atlántico

Febrero de 2026 es tiempo de festejo para el mundo aeronáutico de Argentina y España, ya que se cumplen 100 años del vuelo del hidroavión Plus Ultra, el primero en unir ambos países a través del Atlántico, una verdadera hazaña. La aeronave partió de Palos de la Frontera el 22 de enero y llegó a Buenos Aires el 10 de febrero.

El avión llevaba el nombre del lema de España, Plus ultra, "más allá" en latín, y pertenecían a la Aeronáutica Militar de ese país, hoy Ejército del Aire y del Espacio. Sus tripulantes fueron fueron el comandante Ramón Franco (hermano del futuro dictador, Francisco), el capitán Julio Ruiz de Alda, el teniente de navío Juan Manuel Durán y el sargento mecánico Pablo Rada.

plus ultra museo luján El hidroavión Plus Ultra se exhibe en el Museo del Transporte del Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo de la ciudad de Luján.

La proeza demostró que cruzar el océano por vía aérea era posible, y fue seguida con atención por la prensa internacional, mientras en el público argentino crecía el entusiasmo y la ansiedad por su llegada.

La travesía, de unos 10.170 kilómetros, se completó en 59 horas y 30 minutos de vuelo, a través de siete etapas: de Palos de la Frontera a Las Palmas, luego a Porto Praia (Cabo Verde), desde allí el tramo más largo hasta la isla Fernando de Noronha (en Brasil), después a Pernambuco, más tarde Río de Janeiro, Montevideo y los últimos 220 kilómetros hasta su amerizaje en la Dársena Sur del puerto de Buenos Aires a 19 días de su partida.