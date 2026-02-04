4 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Show aéreo gratuito sobre Buenos Aires por los 100 años del vuelo del avión Plus Ultra

La Patrulla Aspa de España, junto a la Escuadrilla Histórica de aviones B-45 Mentor de la Fuerza Aérea Argentina, realizan una asombrosa exhibición frente al Aeroparque Jorge Newbery.

Por
La Patrulla Aspa de España realizó una exhibición aérea por los 100 años del vuelo transatlántico del hidroavión Plus Ultra. C5N

El cielo de Buenos Aires es escenario de una exhibición aérea especial este miércoles de la mano de la Patrulla Aspa, del Ejército del Aire y del Espacio de España, acompañada por la Escuadrilla Histórica de aviones B-45 Mentor de la Fuerza Aérea Argentina. La presentación, frente al Aeroparque Jorge Newbery, consiste en un show de acrobacia aérea en el marco de la conmemoración de los 100 años del vuelo del hidroavión Plus Ultra, que en 1926 unió por primera vez a España con Argentina a través del Atlántico.

Conocé el caso del hombre que tenía problemas para ir de cuerpo y terminó con un diagnóstico inimaginable.
Te puede interesar:

No podía ir al baño a orinar y cuando fue al médico descubrieron algo inesperado: cuál fue el diagnóstico

La escuadrilla ibérica arribó al país el domingo como parte de una gira sudamericana que incluyó presentaciones en Brasil y Uruguay.

La Patrulla Aspa opera helicópteros EC-120 Colibrí, aeronaves livianas utilizadas para entrenamiento avanzado, adaptadas para realizar formaciones cerradas, cruces, virajes sincronizados y pasajes a baja altura, una especialidad poco frecuente dentro de las exhibiciones aéreas internacionales.

plus ultra trayecto
El trayecto del Plus Ultra entre Espa&ntilde;a y Argentina.

El trayecto del Plus Ultra entre España y Argentina.

En la previa, los helicópteros españoles realizaron vuelos de práctica y pasajes sobre la Ciudad de Buenos Aires durante la mañana del martes, como parte de los ensayos y del despliegue operativo previo a la exhibición principal.

El público puede acercarse para presenciar el evento desde las 10 de la mañana, en el Nuevo Parque Costero Norte, ubicado frente a la cabecera norte del Aeroparque, con acceso libre y gratuito.

A 100 años de la hazaña del hidroavión Plus Ultra: el primer cruce aéreo del Atlántico

Febrero de 2026 es tiempo de festejo para el mundo aeronáutico de Argentina y España, ya que se cumplen 100 años del vuelo del hidroavión Plus Ultra, el primero en unir ambos países a través del Atlántico, una verdadera hazaña. La aeronave partió de Palos de la Frontera el 22 de enero y llegó a Buenos Aires el 10 de febrero.

El avión llevaba el nombre del lema de España, Plus ultra, "más allá" en latín, y pertenecían a la Aeronáutica Militar de ese país, hoy Ejército del Aire y del Espacio. Sus tripulantes fueron fueron el comandante Ramón Franco (hermano del futuro dictador, Francisco), el capitán Julio Ruiz de Alda, el teniente de navío Juan Manuel Durán y el sargento mecánico Pablo Rada.

plus ultra museo luján
El hidroavi&oacute;n Plus Ultra se exhibe en el Museo del Transporte del Complejo Museogr&aacute;fico Provincial Enrique Udaondo de la ciudad de Luj&aacute;n.

El hidroavión Plus Ultra se exhibe en el Museo del Transporte del Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo de la ciudad de Luján.

La proeza demostró que cruzar el océano por vía aérea era posible, y fue seguida con atención por la prensa internacional, mientras en el público argentino crecía el entusiasmo y la ansiedad por su llegada.

La travesía, de unos 10.170 kilómetros, se completó en 59 horas y 30 minutos de vuelo, a través de siete etapas: de Palos de la Frontera a Las Palmas, luego a Porto Praia (Cabo Verde), desde allí el tramo más largo hasta la isla Fernando de Noronha (en Brasil), después a Pernambuco, más tarde Río de Janeiro, Montevideo y los últimos 220 kilómetros hasta su amerizaje en la Dársena Sur del puerto de Buenos Aires a 19 días de su partida.

Noticias relacionadas

El Gobierno introdujo nuevos elementos de seguridad en el nuevo DNI 2026.

Nuevo DNI 2026: ¿cuánto tiempo de validez tiene el documento?

El nuevo DNI 2026 llega al domicilio del solicitante o puede retirarse en una sucursal de Correo Argentino.

Nuevo DNI 2026: cuánto tarda en llegar a tu casa

El hidroavión Plus Ultra, protagonista de la historia.

A 100 años de la hazaña del hidroavión Plus Ultra: el primer cruce aéreo del Atlántico

play

Incendios en Chubut: llegaron las lluvias, pero no fueron suficientes para calmar el fuego

Dejó un detalle inesperado en su departamento y llamó la atención de todos en TikTok.

Una joven fue a cuidarle el departamento de Buenos Aires a su hermana y le dejó un curioso detalle para su regreso

La Franternidad confirmó el paro por 24 hora para este jueves 5 de febrero

Sin acuerdo con el Gobierno, se mantiene el paro de trenes para este jueves: a qué hora arranca y a qué líneas afecta

Rating Cero

Santiago Del Moro reveló que habrá una puerta roja y una placa planta, como novedades

Del Moro reveló las novedades que tendrá Gran Hermano Generación Dorada

La hermana del Chino Darín publicó una foto con un body de bebé azul. ¿Metió la pata?

Revelaron sin permiso el sexo del bebé del Chino Darín y Úrsula Corberó: ¿quién metió la pata?

Combinando magia y tecnología avanzada, Latveria opera bajo el mandato absoluto de Doom, siendo frecuentemente escenario de conflictos con los 4 Fantásticos y otros superhéroes de Marvel. 

Teoría de fans: cuál es el universo de Doctor Doom que Marvel podría mostrar en Avengers: Doomsday

Netflix, de nuevo, ha tocado el cielo con una de sus producciones propias. No contentos con los grandes números que ha logrado la quinta y última temporada de ‘Stranger Things’, desde la plataforma tenían un as en la manga que ha sido determinante este arranque de año. 
play

Esta miniserie se puede ver una tarde y sigue entre lo más visto de Netflix: cómo encontrarla

Se trata de una propuesta ideal para quienes buscan cine de acción con profundidad emocional y un trasfondo reflexivo.
play

Persecución, acción y drama hasta el final: qué película llegó a Netflix y se volvió tendencia rápidamente

La modelo y actriz murió el 31 de agosto del 2023 en el Hospital Italiano. 

Caso Silvina Luna: la Justicia ordenó ampliar la pericia contra Aníbal Lotocki

últimas noticias

Las diferencias entre constituir el plazo fijo en sucursal o de forma electrónica impactan directamente en los intereses obtenidos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 250.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Hace 6 minutos
Conocé el caso del hombre que tenía problemas para ir de cuerpo y terminó con un diagnóstico inimaginable.

No podía ir al baño a orinar y cuando fue al médico descubrieron algo inesperado: cuál fue el diagnóstico

Hace 17 minutos
El Gobierno introdujo nuevos elementos de seguridad en el nuevo DNI 2026.

Nuevo DNI 2026: ¿cuánto tiempo de validez tiene el documento?

Hace 22 minutos

Adiós al espejo de baño: la opción tecnológica que es tendencia en 2026

Hace 27 minutos
El nuevo DNI 2026 llega al domicilio del solicitante o puede retirarse en una sucursal de Correo Argentino.

Nuevo DNI 2026: cuánto tarda en llegar a tu casa

Hace 37 minutos