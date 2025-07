Tres crías murieron al no poder trepar el muro de contención por el bajo nivel del agua y eso causó un nuevo conflicto de propietarios contra ambientalistas.

El hecho ocurrió en la localidad de Rincón de Milberg, partido de Tigre, donde tres crías no pudieron trepar el muro de contención debido al bajo nivel de agua y murieron ahogados. Por ese motivo, la ambientalista Silvia Soto indicó que la construcción de los tablestacados de hormigón sin rampas impide que los animales puedan trepar.

“Les sacaron los bordes naturales y, además, ahora les cercan el borde en espacios comunes. Si avanzan con los cercos en los lotes privados, la situación se agrava todavía más”, agregó Soto y concluyó con la frase: “La fauna está permanentemente en riesgo”.

Embed - PELEAS POR LOS CARPINCHOS: LOS CHATS DE LOS VECINOS DE NORDELTA

Ante esta situación, se armó un grupo en un chat con los vecinos que se llama: “Fuera carpinchos”. Una de las conversaciones muestra como un vecino admite: “La próxima vez le tiro con las piedras eh”. Otro puso: “Me tiraron todas las macetas de la galería, los voy a matar”.

Otros se indignaron por el respeto hacia los animales: “Si el municipio no se pone las pilas, lo va a resolver la gente con escopetazos (me ofrezco). Es propiedad privada, punto. No es muy difícil. Si entrás sin permiso, te matan”.