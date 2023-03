Narcotráfico en Rosario: amenazaron a un exministro y balearon un banco.

Además, desde el Ministerio Público de la Acusación señalaron que el ataque fue realizado por dos personas que se encontraban en una moto y que después escaparon.

Amenaza a Pullaro banco baleado El banco baleado. Redes sociales

Luego del hecho, Pullaro expresó en conferencia de prensa que la amenaza se debe a su pedido de que las cárceles estén divididas entre los detenidos de perfil alto y del resto de la población, además establecer una cárcel para narcotraficantes: "Imagino que eso molestó mucho, como cuando expuse a los narcos con nombre y apellido siendo diputado provincial".

En tanto, el funcionario remarcó en Twitter que a pesar de lo sucedido, continuará con las mismas medidas: "Las amenazas no me amedrentaron ni cuando denuncié narcos siendo diputado ni cuando los metimos presos siendo ministro. Vamos a seguir adelante para que los que faltan caer, caigan y que los que están presos, estén aislados. Sé que no estamos solos".

Pullaro tuit El tuit de Maximiliano Pullaro. Twitter

El repudio por la amenaza contra Maximiliano Pullaro

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se solidarizó con el diputado provincial: "¡Estoy al lado de Pullaro, frente a los narcos! Nada ni nadie nos va a amedrentar".

Tuit Patricia Bullrich Pullaro Twitter

El jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta, explicó el motivo de la amenaza. "Amenazan porque saben que vamos a fondo. Todo mi apoyo a @maxipullaro, el gobierno nacional y de la provincia de Santa Fe tienen que garantizar su seguridad y la de su familia", señaló.

Larreta tuit Pullaro Twitter

Por su parte, la Unión Cívica Radical emitió un comunicado en el que manifestaron el "más enérgico repudio". Además, lo describieron como "un dirigente comprometido con la lucha contra el narcotráfico que dio muestras de su tarea cuándo ejerció cómo ministro de Seguridad de Santa Fe y que es la convicción que tiene JxC".

Comunicado UCR Pullaro Twitter (@UCRNacional)

El diputado Mario Negri señaló por su parte que "el narco sigue enviando mensajes en Santa Fe para demostrar que tiene el control del territorio".

Tuit Negri Pullaro Twitter

En tanto, la diputada provincial y referente del socialismo santafesino Clara García manifestó: "Nuestro absoluto repudio a la intimidación que sufrió @maxipullaro. Defenderemos siempre la democracia y las instituciones".

Clara García tuit Pullaro Twitter

También en conferencia de prensa se manifestó el secretario de Gobierno de Granadero Baigorria, Adrián Playa, quien aseguró que se realizarán acciones sobre lo ocurrido y también participará en la investigación el Ministerio de Seguridad provincial. Además, agregó: "No hubo amenazas previas".