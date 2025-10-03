Murió Vera Jarach, símbolo de Madres de Plaza de Mayo y de la lucha por los derechos humanos La noticia fue confirmada por Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. La mujer había arribado al país en la década del '30 tras huir del fascismo italiano. En sus últimos años buscaba a su única hija, Franca Jarach, desaparecida por la dictadura militar. Por







Jarach nació el 5 de marzo de 1928 en el norte de Italia.

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora informó este viernes el fallecimiento a sus 97 años de Vera Vigevani de Jarach, símbolo de lucha por los derechos humanos e histórica integrante de la organización.

La mujer había arribado al país en la década del '30 tras huir del fascismo italiano y en sus últimos años, buscaba a su única hija, Franca Jarach, desaparecida por la dictadura militar.

"Las Madres tenemos el dolor de comunicar que acaba de fallecer nuestra amada compañera Vera Jarach. Nuestro corazón no nos da fuerza para detallar ahora lo que fue su vida cargada de valores y con el firme compromiso de trabajar la mejor Memoria y, a través de ella, procurar Verdad y Justicia para su preciosa hija Franca, hija de todas nosotras", señaló Almeida en un comunicación oficial difundida por Whatsapp.

Vera Vigevani de Jarach