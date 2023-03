Murió María Kodama, la viuda de Jorge Luis Borges

Kodama había colaborado con él en los libros Breve antología anglosajona, publicado en1978, y Atlas, de 1984, donde plasmaron los viajes que realizaron juntos alrededor del mundo. También participó con Borges de la traducción del Gylfaginning, escrito por Snorri Sturluson, conocido en español como La alucinación de Gylfi.

"Si hubiera sabido que Borges me nombraba heredera no hubiera aceptado. Borges dio la orden de decírmelo cuando él estuviese muerto, porque de lo contrario yo no iba a aceptarlo", reveló la escritora durante una entrevista que brindó a la agencia Télam en mayo de 2021.

En esa ocasión prefirió no responder cuando le consultaron si compartiría la tumba con el escritor, tal como hizo Julio Cortázar con su última mujer. "Yo nunca hablo de la muerte ni de las tumbas. Soy una persona muy positiva y solo hablo de lo que me divierte", sostuvo.