Murió Álvaro Mangino, uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes

El uruguayo, que tenía 71 años y sufría problemas de salud, como una neumonía de la que le costó recuperarse. No formaba parte del equipo de rugby Old Christian, pero fue invitado a último momento por el capitán Marcelo Pérez del Castillo.

Si bien aún no se revelaron los detalles de la causa de su deceso, el año pasado el propio Mangino había revelado que sufría complicaciones derivadas de una neumonía que le costó superar. La noticia de su muerte la confirmaron desde el entorno de la víctima e incluso el club de rugby Old Christian, despidieron al sobreviviente.

Cuando apenas tenía 19 años, Mangino, que no formaba parte del equipo de rugby Old Christian, fue invitado a último momento por el capitán Marcelo Pérez del Castillo. “Fui por dos amigos con los que nos veíamos bastante en esa época, eran del Christians... Yo tampoco iba a ir, pero me llamó Marcelo Pérez, me hizo ir a la casa y me convenció”, relató el propio Mangino durante una entrevista, recordando cómo estuvo a punto de no subirse al fatídico avión.

En la montaña, sufrió fracturas de tibia y peroné izquierdo, lo que lo obligó a permanecer en hamacas improvisadas. Tras 72 días de aislamiento y gracias a que dos de los jóvenes consiguieron auxilio tras caminar 10 días en condiciones hostiles, fue rescatado junto a otros 15 sobrevivientes.

Álvaro Mangino rescatado tras la Tragedia de Los Andes

Después de la tragedia, Mangino se casó con Margarita Arocena y se formó como técnico agropecuario, fue empresario y dedicó parte de su vida a dar conferencias.

A través de sus redes sociales, el equipo amateur de rugby Old Christians Club envió sus condolencias a la familia del recientemente fallecido. “La comunidad del Colegio Stella Maris y el Old Christians Club lamentan con profundo dolor la partida de Alvaro Mangino Schmid (sobreviviente de Los Andes) Álvaro Mangino Schmid”, señalaron en su cuenta oficial de X.

El último adiós a la Cordillera

En un emotivo posteo en Instagram el año pasado, Mangino compartió una foto de su último regreso a la Cordillera de los Andes. “Esta foto me la sacaron en el campamento base después de subir por última vez al lugar del accidente... Me gusta pensar que era una señal de mis amigos que se quedaron en la montaña, de que estaban contentos de que los habíamos ido a visitar”, escribió.

En el mismo posteo, Mangino reveló sus problemas de salud: “Estoy con algunos problemas de salud porque me agarré una neumonía en enero y me está llevando más tiempo recuperar capacidad pulmonar”.