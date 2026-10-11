Con un fuerte operativo de seguridad, trasladaron los primeros 326 presos de Devoto a Marcos Paz El nuevo complejo penitenciario tiene capacidad para 2.232 internos. "Ya es realidad el desalojo de la cárcel de Devoto", festejó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Por Agregar C5N en









El traslado de presos de la cárcel de Devoto al penal de Marcos Paz.

El traslado gradual de los 1.500 presos del penal de Villa Devoto hacia el nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz comenzó este domingo, tras la firma del convenio entre el gobierno porteño y la Nación. La Policía trasladó a los primeros 326 internos este fin de semana.

La nueva cárcel de máxima seguridad de Marcos Paz es la más moderna de la Argentina, fue construida por la Ciudad de Buenos Aires y entregada al ministerio de Seguridad de la Nación para vaciar definitivamente el penal de Villa Devoto, un compromiso que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, asumió con los vecinos del barrio.

Levantado sobre un terreno de 80 hectáreas, el complejo tiene cuatro unidades de alojamiento de máxima seguridad con capacidad para alojar a 2.232 presos.

AHORA. Histórico. Ya es una realidad el desalojo de la Cárcel de Devoto.



Gran trabajo en equipo con el Presidente Javier Milei, Karina Milei, la Ministra Alejandra Monteoliva, Gabriel Sánchez Zinny y los Ministros Horacio Giménez y Gabino Tapia. pic.twitter.com/e9w8TC44ls — Jorge Macri (@jorgemacri) October 11, 2026 "Histórico. Ya es una realidad el desalojo de la Cárcel de Devoto. Gran trabajo en equipo con el Presidente Javier Milei, Karina Milei, la Ministra Alejandra Monteoliva, Gabriel Sánchez Zinny y los Ministros Horacio Giménez y Gabino Tapia", celebró el exintendente de Vicente López en X.

Cómo se diseñó el operativo de seguridad para trasladar a los presos a Marcos Paz Para llevar adelante el traslado se creó un Comando Unificado integrado por las fuerzas de seguridad federales, de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Este organismo está a cargo de planificar, coordinar y ejecutar el operativo de traslado de manera gradual y progresiva.

El plan contempla el perfil criminológico de cada interno y la prevención de riesgos durante el recorrido hacia el nuevo predio. La construcción de la nueva cárcel estuvo paralizada durante cinco años, hasta que el gobierno liderado por Macri decidió reactivarla en diciembre de 2024. El traslado de presos de la cárcel de Devoto al penal de Marcos Paz. Una vez que concluya el traslado de las presos de Devoto, se llevará a Marcos Paz a 350 internos detenidos en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad, a disposición del Poder Judicial nacional.