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18 de julio de 2026 Inicio

Mundial 2026: Úrsula Corberó reveló cómo palpitan con el Chino Darín la final entre España y Argentina

La actriz catalana mostró el agotamiento del actor argentino ante la flamante paternidad y los nervios por el partido decisivo del Mundial.

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Los actores viven una final de Mundial con el corazón dividido y un bebé en casa.

Los actores viven una final de Mundial con el corazón dividido y un bebé en casa.

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La pareja de Úrsula Corberó y el Chino Darín tiene la victoria asegurada de cara a la final del Mundial 2026. La actriz catalana y el actor argentino tienen el corazón dividido entre La Roja, como se le llama a la selección de fútbol de España, y la Scaloneta, el equipo del capitán Lionel Messi.

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Además de la lógica rivalidad futbolística por el partido decisivo del Mundial, que se jugará este domingo 19 de julio en Nueva Jersey, lo que tiene nervioso al fanático de la Scaloneta es su flamante paternidad. La protagonista de La casa de papel reveló en sus redes sociales cómo es la crianza de su primer hijo, y cómo está sufriendo esta suma de emociones fuertes el artista argentino.

"Bebé más Mundial, difícil combo", escribió ella en una historia de Instagram. La frase está sobre una imagen en la parte trasera de su auto donde se la ve con un gesto pensativo mientras amamanta a su hijo. En otra foto del carrusel aparece el protagonista de la miniserie española Mano de hierro, durmiendo profundamente con el bebé.

Los famosos viven una etapa de plenitud con la llegada de Dante, el pasado 9 de febrero, y aunque el embarazo y el postparto fueron manejados con mucha discreción, en los últimos meses ambos compartieron algunos momentos de su nueva rutina familiar. Con el primogénito y la pasión futbolera, todo repercute más intensamente en el interior de este hogar.

Cómo se conocieron Úrsula Corberó y el Chino Darín

La historia de amor entre Corberó y el Chino Darín nació en 2015, cuando coincidieron en el rodaje de la serie La Embajada. En la producción interpretaban a una pareja de novios, y la química de la ficción terminó traspasando la pantalla. Ella relató que en su primera prueba de vestuario, lo saludó de forma espontánea diciendo: "Hola, soy tu novia". Mientras, el actor argentino reveló que fue la española quien tomó la iniciativa al invitarlo a comer cuando él estaba viviendo solo en Madrid.

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