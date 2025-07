Residentes del Garrahan se movilizan en rechazo al nuevo sistema de residencias: "No a la precarización"

Una médica advirtió por qué no hay que estar más de 10 minutos sentado en el inodoro

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ResisGarrahan/status/1940537635337892207&partner=&hide_thread=false Convocatoria a Plaza de Mayo



Los residentes de los Hospitales nacionales convocamos al pueblo argentino a acompañarnos mañana jueves, desde las 16hs en Plaza de Mayo.



A las 17hs realizaremos una conferencia de prensa para repudiar el intento del Gobierno de profundizar la… pic.twitter.com/NnVps3Z1kC — Residencia Pediatria Garrahan (@ResisGarrahan) July 2, 2025

En el día de ayer, el Gobierno informó sobre el cambio en el sistema de residencias, el ministro de Salud, Mario Lugones expresó "les damos posibilidad de elegir a los residentes médicos". A partir de ayer, se abre "una nueva opción para los residentes del Garrahan: contrato directo con el hospital. Cobran más (sin descuentos) pueden recibir bonos y el hospital les cubre los seguros".

Además, remarcó que "por el contrario, si prefieren, pueden seguir con la misma modalidad que hasta ahora. Más libertad, más transparencia. Residencias como tienen que ser: formación, no explotación". A lo que los residentes respondieron que las opciones son "continuar siendo residente y cobrar por debajo de la línea de pobreza. Ser becario y cobrar un poco más en forma informal perdiendo derechos laborales".

En esta línea, los profesionales explicaron que el hecho de no tener descuentos no implica un aumento de salario en sí, sino la desviación de los aportes al sueldo durante 4 años o más, eliminando por ejemplo la posibilidad de derivar a prepagas con libertad de elección, además de no contar con aporte jubilatorio, ni aguinaldo, entre otros.

Residentes y Concurrentes CABA se movilizan al Ministerio de Salud

En un comunicado titulado "Nuevo ataque a las residencias", desde la Asamblea de Residentes y Concurrentes CABA ratificaron el "paro con movilización del día jueves 3/07 para movilizar a las 10:00hs de Callao y Corrientes a Bolivar 1, Ministerio de Salud, ante el nuevo ataque que lleva adelante el Gobierno por medio de Mario Lugones".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Residentes y Concurrentes CABA (@asambleacaba)

"Llamamos a las Asambleas de Residentes de Nación y de PBA, a lxs futurxs interesantes del sistema de residencias, y a lxs usuarios y familiares del sistema de salud público a marchar en unidad y coordinación para enfrentar el ataque", sentenciaron.