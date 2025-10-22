22 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Misterio en Chubut: el antecedente del joven de 32 años que desapareció en la misma zona que los jubilados

En medio de la intensa búsqueda de Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales, reflotó el recuerdo de otro hecho similar, pero con un desenlace trágico.

Por
El hombre desaparecido fue murió tras ser devorado por un tiburón.

El hombre desaparecido fue murió tras ser devorado por un tiburón.

Redes sociales

A 11 días de la desaparición de Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales en medio de una intensa búsqueda, trascendió el recuerdo de un hecho similar que involucró a un hombre de 32 años, quien fue encontrado ocho días después por dos pescadores que encontraron parte de su cuerpo en las vísceras de un tiburón.

Once días de búsqueda en Chubut.
Te puede interesar:

La inesperada hipótesis sobre los jubilados desaparecidos en Chubut: "¿Y si se los tragó la tierra?"

En febrero del 2023, Diego Barría desapareció en la misma zona donde Pedro y Juana son buscados. El hombre era padre de tres hijos, tenía 32 años y era fanático de la pesca y las aventuras. Era trabajador de la empresa de Vientos del Sur, una petrolera de la región.

Tras ocho días de búsqueda, dos pescadores encontraron parte de su cuerpo en las vísceras de un tiburón. Fue reconocido por sus tatuajes. Tras la investigación, se constató que Barría había salido en cuatriciclo, volcó y quedó inconsciente en la zona donde la marea avanza.

El agua arrastró su cuerpo y fue devorado por un tiburón. El hallazgo conmocionó a toda la provincia y fue traído a colación ante las pocas pistas de Pedro y Juana, la pareja de jubilados que es buscada.

En la imagen se observa una Toyota Hilux beige, que luego fue hallada varada y empantanada en medio del desierto costero de Rocas Coloradas, a más de 80 kilómetros de Comodoro Rivadavia. El hallazgo se produjo en un camino de difícil acceso, atravesando cañadones y espejos de agua.

En tal sentido, el vehículo se encontraba con el cierre centralizado y encajada en el barro. Según los investigadores, el sistema de alarma sonó durante horas hasta agotar la batería.

Cámara de seguridad camioneta jubilados Chubut

“Estaba en el medio de la nada”, había explicado el comisario Lucas Cocha, jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia. “Es una zona inmensa, sin caminos definidos y con terrenos que cambian constantemente por la erosión del viento. Es muy fácil perder la orientación”, agregó.

En tanto, los equipos trabajan con un grupo electrógeno para recargar la batería de la camioneta. También se movilizaron al lugar camionetas especiales para poder retirar la 4x4 de Kreder del lodo. Se detectó un vidrio roto, aunque se presume que pudo haberse dañado después del hallazgo.

La hipótesis más firme es que la pareja se encajó con la camioneta y, sin poder salir del lugar, decidió continuar a pie para buscar ayuda. En ese trayecto, habrían perdido el rumbo.

Noticias relacionadas

Mariana Lens se presentó en una comisaría de Mallorca y aseguran que está bien de salud.

Revelaron por qué Mariana Lens, la argentina que desapareció en Mallorca, se alejó de su familia

play

Desaparición de dos jubilados en Chubut: la nueva hipótesis que maneja el fiscal del caso es por "homicidio"

Día de la Identidad y la vinculación con el Banco Nacional de Datos Genéticos.

El Banco Nacional de Datos Genéticos, en riesgo: fuerte retroceso para el derecho a la identidad

play

Brutal choque y vuelco en el Acceso Oeste: dos personas fallecidas

play

Hallaron a la argentina que estaba desaparecida en Mallorca: apareció en una comisaría

El SMN explicó que las provincias bajo alerta por tormenta son: Río Negro, Neuquén, La Pampa, Mendoza y Salta.

Calor, humedad y lluvias: rige una alerta amarilla por tormentas para varias localidades de Argentina

Rating Cero

El nuevo look de Cruz marcó tendencia y se perfila como el color del otoño.

La impresionante transformación de Penélope Cruz: un cambio de look radical

Star Wars ﻿no seguirá con las películas que tenía pautadas.

Disney canceló la próxima película de Star Wars: "Lamento que los fans no puedan verla"

Thiago Medina, en plena recuperación, tras 10 días de su alta médica.

La frase de Thiago Medina que conmovió al hombre que lo asistió: "No me quiero morir, tengo dos nenas"

El mundo del streaming﻿ continúa con los aumentos de sus precios.
play

Nuevo aumento en el streaming: pasará a ser el más caro en Argentina

La mediática habló sobre su futuro profesional y la partida de su colega de Bendita.

Edith Hermida cruzó a Ángel de Brito por la partida de Beto Casella de Bendita: "Trabajaría con él..."

Lamine Yamal le dedicó su gol en Champions League a Nicki Nicole.

Video: Lamine Yamal dedicó un gol en Champions League a Nicki Nicole

últimas noticias

Anses explicó que hay un trámite muy sencillo para conseguir un documento clave.

El trámite de ANSES que lleva muy poco tiempo para conseguir un documento clave

Hace 11 minutos
Anses explicó el paso a paso para obtener la Constancia de CUIL.

Paso a paso para obtener la constancia de CUIL en ANSES antes de que termine octubre 2025

Hace 22 minutos
Racing sueña con avanzar a la final de la Libertadores.

Racing sueña con un Maracanazo ante Flamengo

Hace 23 minutos
Anses explicó qué documento puede presentar la AUH en las oficinas sin turno previo.

La documentación fundamental que puede presentar la AUH de ANSES sin turno previo

Hace 44 minutos
Estela y Cristina se reunieron en San José 1111.

El emotivo mensaje de Cristina por el cumpleaños de Estela de Carlotto: "Una de esas personas imprescindibles"

Hace 55 minutos