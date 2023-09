Misterio alrededor del cuerpo hallado en Palermo: qué resultados arrojó la autopsia

El informe preliminar de la autopsia señaló que no se pudo determinar la causa de muerte. Pero sí constataron que no había sustancias en los pulmones, por lo que se descartaría la hipótesis de que murió por ahogamiento. Al pasar tanto tiempo, las huellas digitales en contacto con el agua, no se constató su identidad, por ello se realizarán otro tipo de estudios adicionales.

Sin embargo, en la zona no se encontró ninguna pertenencia del sujeto ni documento que acredite identidad. Para intentar identificar el cuerpo, las pesquisas analizaban las denuncias por averiguación de paradero recibidas en comisarías tanto de la ciudad como del conurbano cuyas características pudieran coincidir con los detalles de la investigación.

Además, se observaban las cámaras de seguridad de la zona que pudieron haber captado el momento en el que el hombre ingresaba a la plaza y, en ese caso, si estaba solo o se hallaba con alguien.