Misión imposible: la odisea de conseguir repelente en medio del brote de dengue en Argentina

En medio del mayor brote de dengue en Argentina comprar repelente se transformó en casi una misión imposible debido a su escases. Comerciantes aseguran que hace dos meses no pueden conseguir el producto tanto en aerosol, crema o espirales. “No hay nada, nos dicen que en las fábricas no hay” , afirmó un vendedor a C5N .

En lo que va de la jornada del martes, el equipo periodístico de C5N realizó una recorrida por casi 20 comercios en la zona del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y Mar del Plata sin resultados positivos. Únicamente se pudo conseguir un repelente pediátrico en Córdoba, en donde no hay un brote tan grande como en la Ciudad y el conurbano.

“Repelente nada, hace como dos meses que no conseguimos. Ya no traigo más. Si es que consigo alguno lo uso para usarlo en el local”, aseguró el empleado de un Quiosco ubicado en el barrio porteño de Almagro.

Por su parte, un trabajador de una cadena de supermercados también afirmó que al día de hoy no tienen repelentes a la venta. “No, no hay nada por el momento no se consigue”, aseguró el cajero al periodista Bernardo Magnano en el programa De Una por C5N.

En la misma sintonía se pronunció el dueño de un supermercado chino: “No tengo nada de repelente, acá hace dos semanas que no consigo. Me dicen que en las fábricas no hay”.

Ante el brote histórico de dengue, en PBA fabrican y reparten repelentes en distintos barrios

l ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, confirmó que se reparten en diferentes municipios. En el país hay más de 180 mil casos registrados y ya son 129 los muertos por esta enfermedad.

Los expertos advierten que el dengue ya ha pasado a ser una enfermedad endémica en la Argentina, por lo que recomiendan reforzar las medidas de prevención, incluido el uso de repelente. En total, 19 de las 24 jurisdicciones de todo el país reportan circulación viral autóctona.

dengue.webp Argentina atraviesa su peor brote de dengue.

Sin embargo, el acceso a los repelentes es una misión imposible, tanto en PBA como en la Ciudad de Buenos Aires, poder comprar este producto en comercios o farmacias es cada vez más difícil. Ante esta situación, el Ministro de Salud bonaerense explicó que "en provincia de Buenos Aires estamos produciendo repelente pero no se vende, lo llevamos a los barrios donde hacemos operativos”.

Durante una entrevista para El Destape Mundo AM 1070, Kreplak se refirió ante la falta y los precios elevados que ofrecen por los repelentes en aerosol: "Pensar que el mercado va a regular el acceso a bienes esenciales como la salud es un error conceptual y genera grandes problemas”.

"Sabíamos que iba a ser una temporada complicada con el dengue y lo preparamos desde hace meses. Ahora hacemos mucha comunicación para prevenir”, explicó sobre la situación y también se refirió ante la falta de campañas de prevención del Gobierno Nacional y ante la decisión de no realizar una campaña de vacunación.

En esa línea Kreplak explicó que “lo que debería hacer Nación es financiar y ayudar a todas las provincias con el dengue. En tener más promotores sanitarios, repelente”. Además, añadió que "desaparecieron las campañas de difusión sobre el dengue desde el Estado Nacional y es fundamental. Además ya sabemos que la vacuna contra el dengue no va a ser incorporada para esta epidemia

Noticia en desarrollo.-