Mendoza: una nena de dos años metió el brazo en un secarropas y tuvieron que amputárselo

La menor tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital Humberto Notti, pero a pesar de los esfuerzos médicos, la lesión resultó irreversible.

A pesar de los esfuerzos de los médicos

A pesar de los esfuerzos de los médicos, no pudieron revertir la lesión.

Una niña de dos años perdió su brazo derecho tras sufrir un grave accidente con un secarropas en funcionamiento, en un hecho que causó profundo impacto en la comunidad. La tragedia doméstica ocurrió en la localidad de Fray Luis Beltrán, en el departamento mendocino de Maipú.

El accidente fue en la intersección de Simón Pérez y Libres.
Impactante accidente en La Matanza: un joven atropelló a dos niñas tras perder el control del auto

El hecho ocurrió durante la tarde del viernes, cuando, en un momento de descuido, la pequeña introdujo su brazo derecho en el tambor del electrodoméstico. Su madre, una joven de 22 años, advirtió la situación y llamó al 911, mientras intentaba asistir a hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Debido a la gravedad de las lesiones, la menor fue trasladada de urgencia al Hospital Pediátrico Humberto Notti, en la capital provincial. Según informaron medios locales, el equipo médico realizó todos los esfuerzos posibles para salvar el miembro afectado, aunque las heridas resultaron irreversibles.

Ante la imposibilidad de reconstruir el brazo, los profesionales decidieron practicar la amputación a la altura del hombro, con el objetivo de preservar la vida de la niña. Su estado de salud se mantiene bajo seguimiento permanente, mientras continúa recibiendo atención especializada.

El personal del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y de la Oficina Fiscal de Maipú intervino en el lugar del hecho para llevar adelante las actuaciones correspondientes. La Justicia provincial busca establecer con precisión la secuencia de los acontecimientos y las circunstancias en las que se produjo el trágico acci

