Mascotas: ¿los perros pueden comer yogur?

Puede ocurrir que algunos perros tengan inconvenientes para digerir el yogur , sobre todo si no están acostumbrados a no consumirlo. En caso de ser así, podría sufrir de vómitos, flatulencias, diarrea y problemas digestivos e intestinales. De ser así, evita darle este lácteo a tu mascota.

¿Los perros pueden comer yogur o no?

Comer yogur no afectará en la salud a los perros, sino todo lo contrario y, a igual que el humano, recibirá de este alimento importante beneficios. Nuestras mascotas podrán comer cualquier tipo de yogur, pero el mismo no debe contener azúcar y lactosa, porque en caso contrario podría generarle problemas gastrointestinales. Los azúcares son ingredientes que están prohibidos para los perros porque el organismo no puede metabolizar los alimentos que contienen azúcar y edulcorantes.

Beneficios del yogur para perros

El yogur a nuestros perros les aporta:

Nutrientes como calcio, magnesio, potasio, proteínas, fósforo y sodio. También contiene vitaminas B, C y E, que estimulan el crecimiento y desarrollo del perro.

Las bacterias del ácido láctico, presente en los yogures probióticos, también brindan beneficios a la salud del perro, ya que ayudan a mejorar el proceso de digestión, fortalecen el sistema inmunológico y la estimulación de la producción de glóbulos blancos.

Se trata de un alimento ideal para suplementar en ciertos cuadros de levaduras, estreñimiento, diarrea y para restaurar la flora intestinal luego de un tratamiento con medicamentos.

En ningún caso debe sustituir al tratamiento prescrito por el veterinario

perro Beneficios del yogur para los perros. Pixabay

Cuánto yogur puede comer un perro

Los perros deben llevar una dieta balanceada para no sufrir, entre otras enfermedades, de obesidad y debemos alimentarlo correctamente. Con respecto a la cantidad de yogur que puede comer nuestro perro, como así también con que frecuencia, varía de acuerdo al tamaño, la edad y el estado de salud. Podés darle este lácteo dos veces por semana y siempre adaptando una porción justa de acuerdo a su tamaño. En perros grandes, podes darle un yogur entero, mientras que en los pequeños podes darle 2 o 3 cucharadas.

Cómo dar yogur a mi perro