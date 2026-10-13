13 de octubre de 2026 Inicio
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Mario Massaccesi tuvo que aclarar sus dichos sobre el documental de Videla

El periodista explicó que el objetivo del proyecto "no es humanizar ni lavar la imagen" del exmandatario de facto, sino presentar una investigación rigurosa basada en "material inédito". "Dije una cosa y entendieron otra", lamentó.

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Mario Massaccesi aclaró que su documental no es un lavado de cara de Videla. 

Mario Massaccesi aclaró que su documental no es "un lavado de cara" de Videla. 

El periodista Mario Massaccesi aclaró este martes en Radio 10 el contenido del documental sobre la vida de Jorge Rafael Videla, el cual anunció que se encuentra trabajando y generó fuerte debate en redes sociales. “Es un trabajo estrictamente periodístico”, señaló, previo a asegurar que el objetivo del proyecto “no es humanizar ni lavar la imagen” del exmandatario de facto.

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La controversia comenzó a tomar fuerza luego de que Massaccesi diera a conocer el proyecto (el cual no tiene nombre y formato) en una entrevista con Mario Pergolini, donde según dejó entrever el documental abordaría un costado "íntimo" del dictador. Ante esto, Massaccesi precisó que sus comentarios se referían a una reflexión sobre la condición humana y la capacidad de las personas para elegir entre el bien y el mal, enfatizando que Videla "optó por convertirse en una figura nefasto".

"Ratifico que es un exdictador, un expresidente de facto y un asesino", aseveró sobre la figura de Videla, previo a recordar las trágicas consecuencias del gobierno de facto, como las desapariciones forzadas y los niños apropiados. Asimismo, remarcó que "jamás intentaría limpiar la imagen de la dictadura ni indagar en aspectos de la intimidad familiar que resulten irrelevantes para la historia".

Por otra parte, Massaccesi fundamentó sus dichos previos en relación a la condición humana y la capacidad de elección entre el bien y el mal: “Las personas tenemos la posibilidad de ser buenas y después hay un momento de la vida que nos podemos convertir en personas horribles [...] tuvieron la posibilidad de ser mejores y fueron horribles”. En esa línea, remarcó que reconocer que los dictadores tienen un costado de humanidad “no los convierte en un buen presidente”.

Sobre el final de la entrevista en Radio 10, puso en valor su compromiso histórico con las causas de Memoria, Verdad y Justicia: “Sigo reivindicando el trabajo sobre todo de las Abuelas en la recuperación de los nietos. Nunca me moví de esa posición”. Respecto a la ética de su labor profesional, concluyó: “Jamás tendría la intención de hacer algo de eso, me sentiría muy horrible conmigo mismo”.

La entrevista completa de Mario Massaccesi en Radio 10

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