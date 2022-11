Mar del Plata: una mujer logró escapar tras recibir una brutal golpiza de parte de su expareja

Una mujer sufrió una brutal golpiza por parte de su expareja, luego de una salida nocturna en la ciudad de Mar del Plata , logró escapar del departamento donde se encontraba y lo denunció. El hombre, hasta el momento, no se encuentra detenido.

" Nos encontramos la noche anterior en un boliche, yo salí con mis amigas, él con sus amigos. Cuando terminó la noche, me convenció en irme con él asi que nos fuimos a la casa y al otro día, al despertarme, estaba bastante agresivo y me obligaba a que le de besos ", contó.

"Fue corriendo al comedor a buscar mi celular y me pedía que le de la contraseña. Yo le digo que no le voy a dar la contraseña y me empezó a golpear brutalmente", agregó.

"Empecé a gritar, me iba para la puerta, me traía a rastras de vuelta a la pieza, me daba la cabeza contra todos lados, seguía pidiéndome la contraseña, fue eterno. Tengo golpes en la cabeza, en el brazo", detalló.

Además, relató cómo fueron los momentos posteriores a poder escapar del departamento: "Cuando logré irme, desnuda porque me rompió toda la ropa que tenía, salí corriendo en un de esas que se distrajo y afuera estaba la policía, los vecinos, esperándome porque sabía que me estaban matando".

Sol, explicó que hace menos de un año estaba en pareja con el hombre y que "discutíamos mucho, pero nunca había llegado a los golpes".

Luego de tomarle la denuncia en la sede policial, la víctima contó que cuenta con el botón antipánico, pero que no tiene custodia policial. El hombre, hasta el momento, no fue detenido y se encuentra en libertad.