Luchemos por la Vida cargó contra Martiniano Molina por no usar cinturón de seguridad

"Hace unos días, el diputado bonaerense y ex intendente de Quilmes, Martiniano Molina, se grabó para dar consejos en redes sociales para 'no morir de amargura' con el mate, pero se arriesgó al no usar el cinturón de seguridad", denunció la organización sin fines de la organización de lucro en un comunicado.