Loto Plus: resultado del sorteo 3926 del miércoles 14 de octubre de 2026

Este miércoles 14 de octubre de 2026 volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos los miércoles y sábados:
Aunque los principales premios no tuvieron ganadores, la modalidad "Sale o Sale" repartió alegría a 7 jugadores, que acertaron los cinco números y embolsaron más de $5 millones.
Este miércoles 14 de octubre de 2026 volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos los miércoles y sábados:
NÚMERO PLUS 2
Números ganadores: 13 - 19 - 31 - 35 - 41 - 42
6 aciertos: vacante. Premio: $4.294.822.988
5 aciertos: 4 ganadores. Premio: $3.822.301
4 aciertos: 166 ganadores. Premio: $18.420
Números ganadores: 00 - 01 - 03 - 14 - 23 - 39
6 aciertos: vacante. Premio: $2.162.723.614
5 aciertos: 11 ganadores. Premio: $1.389.927
4 aciertos: 195 ganadores. Premio: $15.681
Números ganadores: 01 - 06 - 11 - 25 - 34 - 44
6 aciertos: vacante. Premio: $2.709.608.997
Números ganadores: 02 - 10 - 12 - 27 - 35 - 41
5 aciertos: 7 ganadores. Premio: $5.625.897
NÚMERO PLUS VACANTE
Sábado 17 de septiembre a las 22. POZO ESTIMADO: $27.804.000.000
Es un juego de azar en el cual el monto a distribuir en cada premio es proporcional a lo recaudado por la venta del juego para ese día del sorteo, por lo que puede variar.
Hay que seleccionar 6 números del 0 al 45. Con un único valor de apuesta, participás de todas las modalidades.
Las modalidades:
Además, se debe elegir 1 número del 0 al 9, que, si acertás, multiplicás el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.
Valor de la apuesta: $3.000. Tiene pozo acumulado.