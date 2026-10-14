Quini 6: los resultados del sorteo 3.417 del miércoles 14 de octubre de 2026

Aunque los principales premios no tuvieron ganadores, la modalidad "Siempre Sale" le trajo suerte a 7 jugadores, quienes embolsaron $52.059.996 al acertar los cinco números.

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 14 de octubre de 2026.

El sorteo 3.417 del Quini 6 de este miércoles 14 de octubre repartió un premio millonario para varios apostadores en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe: 7 jugadores acertaron los cinco números en el sorteo de la modalidad "Siempre Sale" y se llevaron mas $52 millones cada uno.

Números ganadores: 01 - 09 - 23 - 24 - 32 - 37

La Segunda del Quini 6: resultado del miércoles 14 de octubre de 2026

Números ganadores: 05 - 08 - 13 - 23 - 43 - 44

6 aciertos: vacante. Premio: $1.100.000.000

5 aciertos: 55 ganadores. Premio: $738.656

4 aciertos: 1.580 ganadores Premio: $7.713

La Revancha del Quini 6: resultado del miércoles 14 de octubre de 2026

Números ganadores: 04 - 06 - 10 - 25 - 30 - 37

PREMIOS REVANCHA

6 aciertos: vacante. Premio: $3.625.515.763

Siempre Sale del Quini 6: resultado del miércoles 14 de octubre de 2026

Números ganadores: 01 - 14 - 18 - 41 - 43 - 44

5 aciertos: 7 ganadores. Premio: $52.059.996

Pozo extra: resultado del miércoles 14 de octubre de 2026

Números ganadores: 01 - 04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 10 - 13 - 23 - 24 - 25 - 30 - 32 - 37 - 43 - 44

6 aciertos: 994 ganadores. Premio: $201.207

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.418 del Quini 6 se realizará el domingo 18 de agosto a las 21.15. Pozo estimado: $9.100.000.000.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20:30 para los domingos.