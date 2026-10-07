Quini 6: los resultados del sorteo 3.415 del miércoles 7 de octubre de 2026

El sorteo 3.415 del Quini 6 de este miércoles 7 de octubre repartió un premio millonario para varios apostadores en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe: 31 jugadores acertaron los cinco números en el sorteo de la modalidad "Siempre Sale" y se llevaron casi $12 millones cada uno.
El Tradicional del Quini 6: resultado del miércoles 7 de octubre de 2026
Números ganadores: 03 - 10 - 12 - 14 - 36 - 38
6 aciertos: vacante. Premio: $1.854.657.756
5 aciertos: 11 ganadores. Premio: $3.745.891
4 aciertos: 1.025 ganadores. Premio: $12.059
La Segunda del Quini 6: resultado del miércoles 7 de octubre de 2026
Números ganadores: 05 - 12 - 13 - 23 - 24 - 35
6 aciertos: vacante. Premio: $4.932.562.597
5 aciertos: 38 ganadores. Premio: $1.084.337
4 aciertos: 1.792 ganadores Premio: $6.898
La Revancha del Quini 6: resultado del miércoles 7 de octubre de 2026
Números ganadores: 06 - 07 - 08 - 39 - 40 - 41
PREMIOS REVANCHA
6 aciertos: vacante. Premio: $2.572.821.792
Siempre Sale del Quini 6: resultado del miércoles 7 de octubre de 2026
Números ganadores: 04 - 07 - 19 - 32 - 34 - 42
5 aciertos: 31 ganadores. Premio: $11.920.273
Pozo extra: resultado del miércoles 7 de octubre de 2026
Números ganadores: 03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 12 - 13 - 14 - 23 - 24 - 35 - 36 - 38 - 39 - 40 - 41
6 aciertos: 1.549 ganadores. Premio: $129.115
Próximo pozo del Quini 6
El próximo pozo del sorteo 3.416 del Quini 6 se realizará el domingo 11 de agosto a las 21.15. Pozo estimado: $11.650.000.000.
¿Qué es el Quini 6?
El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.
En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.
Quini 6: ¿hasta qué hora se puede jugar?
Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20:30 para los domingos.