8 de octubre de 2026 Inicio
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Quini 6: los resultados del sorteo 3.415 del miércoles 7 de octubre de 2026

Aunque los principales premios no tuvieron ganadores, la modalidad "Siempre Sale" le trajo suerte a 31 apostadores, quienes embolsaron $11.920.273 al acertar los cinco números.

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Estos son los resultados del sorteo del miércoles 7 de octubre de 2026.

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 7 de octubre de 2026.

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El sorteo 3.415 del Quini 6 de este miércoles 7 de octubre repartió un premio millonario para varios apostadores en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe: 31 jugadores acertaron los cinco números en el sorteo de la modalidad "Siempre Sale" y se llevaron casi $12 millones cada uno.

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El Tradicional del Quini 6: resultado del miércoles 7 de octubre de 2026

Números ganadores: 03 - 10 - 12 - 14 - 36 - 38

6 aciertos: vacante. Premio: $1.854.657.756

5 aciertos: 11 ganadores. Premio: $3.745.891

4 aciertos: 1.025 ganadores. Premio: $12.059

La Segunda del Quini 6: resultado del miércoles 7 de octubre de 2026

Números ganadores: 05 - 12 - 13 - 23 - 24 - 35

6 aciertos: vacante. Premio: $4.932.562.597

5 aciertos: 38 ganadores. Premio: $1.084.337

4 aciertos: 1.792 ganadores Premio: $6.898

La Revancha del Quini 6: resultado del miércoles 7 de octubre de 2026

Números ganadores: 06 - 07 - 08 - 39 - 40 - 41

PREMIOS REVANCHA

6 aciertos: vacante. Premio: $2.572.821.792

Siempre Sale del Quini 6: resultado del miércoles 7 de octubre de 2026

Números ganadores: 04 - 07 - 19 - 32 - 34 - 42

5 aciertos: 31 ganadores. Premio: $11.920.273

Pozo extra: resultado del miércoles 7 de octubre de 2026

Números ganadores: 03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 12 - 13 - 14 - 23 - 24 - 35 - 36 - 38 - 39 - 40 - 41

6 aciertos: 1.549 ganadores. Premio: $129.115

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.416 del Quini 6 se realizará el domingo 11 de agosto a las 21.15. Pozo estimado: $11.650.000.000.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20:30 para los domingos.

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