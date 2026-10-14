"Bambi" Bello sorprendió con una revelación sobre Romina Uhrig que podría cambiarlo todo tras la denuncia por estafa

En medio de la polémica por el auto de la influencer que figuraba a su nombre, el joven dio a conocer una información que podría cambiar por completo el rumbo de su enfrentamiento con la exdiputada.

Días atrás, Sebastián “Bambi” Bello acusó públicamente a Romina Uhrig por presunta estafa y desató un fuerte escándalo. Tras varios días de tensión, reclamos y acusaciones cruzadas, el joven sorprendió al anunciar una noticia que podría marcar un punto final en el conflicto que mantiene con la exparticipante de la casa más famosa.

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Todo comenzó cuando el ex participante de Gran Hermano denunció a Uhrig por haber puesto un vehículo a su nombre para luego desentenderse de los trámites para concretar la transferencia de la propiedad . "Me llamó un día y me preguntó si podía poner a mi nombre el auto que se compró. Le dije que sí porque me puso como excusa que tenía quilombos con su exmarido y que tenía miedo de que, si estaba a nombre de ella, su ex se quedara con el auto, y también para devolverle el favor de que me había hospedado", contó durante una nota con Yanina Latorre.

La desesperación del exparticipante se originó al descubrir las infracciones de tránsito que caían a su nombre en el Acceso Oeste y que Romina no pagaba : la deuda acumulada superaba los $1.600.000 por exceso de velocidad. " Primero se lo pedí de buena manera y me decía que no tenía plata. Me pidió que sacara 5 millones de crédito, de no sé dónde, para que yo hiciera la transferencia del vehículo", expresó visiblemente angustiado.

Finalmente, este 14 de octubre, el ex hermanito recurrió a su cuenta de X para informar que la transferencia fue realizada. “Hola!! Quería contarles que ya se hizo la transferencia del auto y se saldaron todas las deudas”, escribió.

Luego agradeció la ayuda que recibió: "E n primer lugar quería agradecer a mi abogada, la Dra. Duranti Amelie por su rápido accionar y a su equipo. Gracias".

Si bien Bello no detalló quién abonó la transferencia, con esta publicación el joven confirmó que el conflicto entre los participantes, que mantuvieron una linda amistad, podría llegar a su fin.

Captura: redes sociales

Frente a las acusaciones de Bambi, Romina Uhrig se defendió en las redes

Con un extenso descargo, Romina trató de desestimar la versión que sostienen que ella usa certificado de discapacidad: "Les dejo un comprobante de pago de peaje para que vean que no utilizo ningún certificado de discapacidad para evitarlos, ni tampoco para estacionar en espacios reservados para personas con discapacidad.

Romina vía Instagram.

Luego compartió otro documento para desmentir lo trascendido en medio del escándalo que se originó con Bambi. "También vuelvo a compartir la imagen de mi visa para que vean que, si estuviera procesada, no me la entregarían. Dejen de inventar y difundir mentiras sobre mí”, aseveró.

También, en la captura de pantalla que compartió la panelista de Georgina Barbarrosa, se puede leer que había abonado $994,15 por haber pasado por el peaje de Ituzaingó el 5 de octubre a las 15.48.