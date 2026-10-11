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Quini 6: los resultados del sorteo 3.416 del domingo 11 de octubre de 2026

Conocé todos los detalles de este popular juego: los números, los ganadores, el pozo millonario y el próximo monto.

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Estos son los resultados del sorteo del domingo 11 de octubre de 2026.

Estos son los resultados del sorteo del domingo 11 de octubre de 2026.

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El sorteo 3.416 del Quini 6 de este domingo 11 de octubre repartió un importante premio en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe.

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El Tradicional del Quini 6: resultado del domingo 11 de octubre de 2026

Números ganadores: 13 - 14 - 15 - 18 - 20 - 29

6 aciertos: vacante. Premio: $2.225.118.974

5 aciertos: 48 ganadores. Premio: $1.188.406

4 aciertos: 2.550 ganadores. Premio: $6.711

La Segunda del Quini 6: resultado del domingo 11 de octubre de 2026

Números ganadores: 0 - 4 - 5 - 6 - 8 - 26

6 aciertos: 2 ganadores. Premio: $2.651.511.907

5 aciertos: 40 ganadores. Premio: $1.426.087

4 aciertos: 2.245 ganadores Premio: $7.622

La Revancha del Quini 6: resultado del domingo 11 de octubre de 2026

Números ganadores: 0 - 1 - 6 - 27 - 42 - 45

6 aciertos: vacante. Premio: $3.206.956.234

Siempre Sale del Quini 6: resultado del domingo 11 de octubre de 2026

Números ganadores: 2 - 3 - 11 - 13 - 37 - 45

5 aciertos: 29 ganadores. Premio: $17.636.537

Pozo extra: resultado del domingo 11 de octubre de 2026

Números ganadores: 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 8 - 13 - 14 - 15 - 18 - 20 - 26 - 27 - 29 - 42 - 45

6 aciertos: 1.393 ganadores. Premio: $143.575

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.417 del Quini 6 se realizará el miércoles 14 de octubre a las 21:15. Pozo estimado: $8.000.000.000.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20:30 para los domingos.

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