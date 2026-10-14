Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, Embarazo, Pensiones No Contributivas y Progresar, este jueves 15 de octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este jueves 15 de octubre de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Pensiones No Contributivas; Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y el plan Progresar.

Así es la herramienta clave de ANSES para los jubilados en octubre 2026

El organismo detalló que podrán cobrar este jueves 15 de octubre los beneficiarios de Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo que tengan DNI terminados en 4.

Los titulares de Asignaciones Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo pueden percibir sus haberes este jueves con DNI finalizado en 4.

ANSES destacó que las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 3 , percibirán sus montos este jueves 15 de octubre.

El organismo comunicó que los titulares de las Asignaciones de pago único, Matrimonio, Adopción y Nacimiento, de la primera quincena, percibirán sus beneficios hasta el 10 de noviembre.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Las beneficiarias de la Asignación por Prenatal y Maternidad con DNI terminado en 2 y 3 percibirán sus montos, este jueves 15 de octubre.

ANSES: Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus haberes este jueves con DNI finalizados en 8 y 9

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios de Asignaciones de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus haberes hasta el 10 de noviembre, con cualquier finalización de DNI.

ANSES: Progresar

Los beneficiarios del plan Progresar pueden percibir sus haberes este jueves 15 de octubre con sus DNI finalizados en 4 y 5.