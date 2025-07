Los secretos de las agencias de matchmaking, el servicio de Amores Materialistas que también existe en Argentina

Entonces, ¿de qué va este servicio que promete encontrar el amor y llevar los vínculos de pareja un paso más allá gracias al trato personalizado con sus clientes? Una de las compañías especializadas se llama Amor Ideal, que tiene base en Buenos Aires y cuya CEO es María Hers Fernández. “Desde la primera consulta nos dedicamos a conocer en profundidad a nuestros clientes: su estilo de vida, sus valores y su historial de relaciones. Este conocimiento nos permite crear conexiones genuinas y duraderas”, dice en su sitio web.

Amores materialistas Dakota Johnson interpreta a una matchmaker en la película.

De acuerdo con su fundadora, “las mayores cantidades de clientes que tenemos tienen entre 30 y 60 años, aunque hay consultas que son de menores de esa franja etaria, como así también hay consultantes de hasta de 80 y pico de años”. Y, en cuanto a quiénes son los que más consultan o se transforman en clientes, Hers contó a C5N que eso varía con la edad: “De los dos. Hasta los 35 en general son varones, pero después de los 50 hay un poco más de mujeres”.

En cuanto al servicio puntual, desde Amor Ideal proponen tres pasos previos antes de la cita: la entrevista inicial, la creación de perfil y la selección de candidatos de acuerdo con los intereses del cliente y lo que espera de su pareja.

Cuáles son los requisitos más pedidos y las red flags que alertan a los clientes

Fernández diferenció que los hombres y mujeres se fijan en distintas cosas al momento de armar la checklist de cualidades que deben tener los candidatos. “Las mujeres piden que los candidatos estén emocionalmente disponibles, que sepan lo que quieren, comunicarse bien y que quieran salir. Los hombres, en tanto, que sea una mujer independiente, es decir, que pueda compartir tiempo en pareja, pero, que tenga sus intereses y amistades. El plus que tienen los hombres, en general por los clientes que tuve, es que se enfocan en la belleza física, hacen hincapié y en la edad”. Aunque advierten que no trabajan con personas que busquen relaciones con 10 años de diferencia.

pareja adultos mayores Los adultos mayores también consultan por el servicio.

Uno de los temas centrales de la trama de la película romántica tiene que ver con el dinero y cómo influye al momento de formar una pareja, por lo que desde la empresa respondieron si los clientes también le dan importancia a eso al momento de pedir candidatos. “No. Sí me pasa más que los hombres que contratan desde afuera y que son vips por tener servicio diferencial, no les importa el dinero de sus parejas, pero sí que sea una mujer arreglada y linda. Además, piden que no se sorprendan por viajes o experiencias que ellos les ofrecen”.

Así como se piden cualidades, los clientes que contratan el servicio también tienen la posibilidad de indicar cuáles son los famosos “innegociables” para con los candidatos. La lovecoach explicó que “las mujeres quieren que no sean aburridos y depresivos, que no tengan su vida armada. Se frustran si son hombres que quieren que les armen los planes, las vacaciones o la vida...”.

De acuerdo con su experiencia, “los hombres piden que la mujer no tenga operaciones, no quieren que se ve antinatural 'porque se nota'. Y también dicen que no les gusta que tengan sobrepeso. Son más visuales”.

Una vez contratado el servicio: casos de éxito y el rol de la empresa

Fernández explicó que la confidencialidad es uno de los pilares del servicio, por lo que los casos de éxito son privados y no se cuentan. “Ninguna pareja quiere aparecer en redes ni en la web. En Argentina, al menos, hay bastante prejuicio sobre lo que hacemos, así que la pareja inventa que se conoció de otra forma. En otras regiones de Europa el matchmaking es recontra común”.

Ahora, la verdad de la milanesa: el enamoramiento no llega de un día para el otro y, por muchas checklists que se elaboren, es posible que las cualidades positivas no sean suficientes para que nazca el amor. ¿De qué va el servicio, entonces, si no puede garantizar formar una pareja? Así lo argumentó Hers:

Apps de citas Desde la empresa también ayudan a optimizar perfiles para apps de citas.

“En la entrevista que hacemos con nuestros clientes nos tomamos tiempo de profundizar e indagar en cada solicitante. Lo hacés en la entrevista informativa para ver si vale la pena que se contrate el servicio. Se trata de saber quién es, qué puede ofrecer y qué está buscando”, señaló la especialista en relaciones de pareja.

Luego, agregó: “No garantizamos que el cliente va a encontrar el amor, facilitamos el encuentro entre personas afines. Esos procesos desnudan algunas cuestiones a trabajar y no todos quieren hacerlo. Si detecto que una persona tiene una dificultad, hay un proceso de coaching para darle una mano, como así también hay gente que hace terapia a la par. Si no se quieren resolver cuestiones propias, podemos decidir no renovar el servicio desde nuestro lado”.

En Amor Ideal, entonces, también funcionan como counselors y terapia: “Siempre hacemos acompañamiento. Hacemos feedback de los encuentros y brindamos consejos de comunicación. Si a la persona le interesa tener perfil en aplicaciones, también nos comprometemos a revisar las imágenes y textos que comparte. Ayudamos a bajar ansiedad, relajar y distender”.

Precios y detalle del servicio

Después de la selección de candidatos, desde Amor Ideal proponen incluso encargarse de la organización de la cita, como así también brindar un seguimiento posterior con cada cliente. En caso de no matchear, también realizan ajustes para nuevas búsquedas.

Todo el servicio implica una inversión de u$s300 que incluyen tres presentaciones, aunque el precio varía para clientes del interior (u$s450) y extranjeros, con paquete especial de u$s3000 por seis encuentros.