Los rugbiers saldrán por primera vez de la cárcel, tras la condena por el crimen de Fernando Báez Sosa

Rugbiers - baez sosa

Los ocho acusados asistirán a la audiencia, tal y como lo hicieron en cada jornada del juicio. Los abogados de cada uno de ellos aseguraron que es su derecho estar presentes.

El horario está previsto para las 11 y las partes deberán hacerse presentes al menos 30 minutos antes. Según indicó TN, el tribunal rechazó el ofrecimiento de prueba testimonial por parte de la defensa, que había pedido que se citara a dos doctores y a Alejo Milanesi.

Rugbiers - homicidio en riña

Los abogados de los detenidos pidieron que se modifiquen las penas para al menos tres rugbiers, Ayrton Villaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi, que fueron condenados a 15 años de prisión y que en su lugar deberían recibir perpetua.

Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi recibieron la cadena perpetua dictada por del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores integrado por María Claudia Castro, Emiliano Lázzari y Christian Rabaia. Fueron condenados por el delito de “homicidio doblemente agravado, por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía en concurso real con ideal con lesiones leves”.

El sentido mensaje de la madre de Fernando Báez Sosa a días de una nueva audiencia con los rugbiers

La madre de Fernando Báez Sosa, Graciela, compartió un mensaje en las redes sociales a poco menos de un mes para que los rugbiers condenados por el crimen del joven en enero de 2020 en Villa Gesell salgan de la cárcel por primera vez ya que participarán de una audiencia el próximo 15 de agosto para tratar las apelaciones.

Graciela Sosa publicación Instagram Instagram

En su cuenta de Instagram, Graciela Sosa recordó nuevamente a su hijo y escribió una publicación. "Hoy 18 de julio, 42 meses sin Fernando. Siempre vivirás en nuestro corazón. Descansa en paz hijo mío", escribió la mujer.

En el mismo posteo, sumó una imagen en la que se lo observa a Báez Sosa, junto a un texto que reza: "Justicia por Fernando. Justicia es perpetua. No falleció, lo mataron. No hubo pelea, lo emboscaron. No fue una desgracia, fue un crimen".

Por el asesinato del joven que estudiaba derecho, el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores condenó el pasado 6 de febrero a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi a la pena de prisión perpetua, mientras que Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi recibieron una condena de 15 años de cárcel.