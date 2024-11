Los padres de Loan Danilo Peña apuntaron contra los detenidos: "Le hicieron algo"

“Era la primera vez que se iba a ver a su abuela. Me dijo ‘mami, nos vemos más tarde’. Bueno le digo, portáte bien. Y después, a las 16:00 de la tarde, me recibí esta noticia muy dolorosa hasta ahora que no sé nada”, relató María en A24.

También contó que al niño no le importan mucho los juguetes, que quiere compartir y ayudar. “Estoy guardando cosas para él. Quiero que… Quiero que vuelva conmigo. Por favor, que diga que hable. ¿Dónde está lo que hicieron con Loan?”, agregó.

Almuerzo familiar caso Loan, sospechosos

Por su parte, el padre José relató la secuencia de la desaparición del niño: “Nadie sabía que iba Loan, ni nadie de ellos sabían que yo iba tampoco. Yo me encontré con ellos ahí”.

Y agregó: “Ya ahí sospeché de uno y dos, y dije: ‘No, estos le hicieron algo’”, aseguró para apuntar contra Ramírez, Benítez y Laudelina: “¿Por qué mi hermana lo tuvo que ir a llevar hasta ahí, hasta el portón y volvió ella?”.

“Ahí ya me olía algo raro y dije no, estos le hicieron algo a la criatura. ¿Y qué le hicieron? ¿Dónde le llevaron? Y ellos todos como que no sabían nada. No sé. ¿Y ahí, cuando yo lo encuentro, a Benítez solo le digo dónde? No sé, me dice. Y yo ya vengo a buscarle”, concluyó.

Caso Loan: la Justicia recibió un audio de Laudelina Peña con fuertes revelaciones

A cinco meses de la desaparición de Loan Danilo Peña, la investigación sigue su curso y ahora la Justicia recibió un audio de Laudelina Peña, tía del pequeño, hablando con el comisario general Héctor Rodríguez. En el mismo, la mujer cuenta su versión de lo sucedido con el niño.

Loan La jueza Cristina Pozzer Penzo solicitó a la Cámara Federal de Corrientes que se extienda la investigación. Redes Sociales

En la grabación, que tiene una duración de 17 minutos, se escuchan las voces de Rodríguez y de Peña, quien cuenta la versión del accidente de tránsito y asegura que el niño fue atropellado por Marino Carlos Pérez y su esposa María Victoria Caillava, quien supuestamente la había amenazado para que plantara el botín de Loan en el barro.

Además, en el relato, Laudelina responde a todas las preguntas del comisario, quien trata de darle confianza para que la misma pueda declarar la información que él suponía que estaba ocultando.