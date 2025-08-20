Lola Berthet criticó al Gobierno por el ajuste en Discapacidad: "Nuestros hijos se están quedando sin sus terapias" La actriz cargó contra la gestión encabezada por Javier Milei, mientras la Cámara de Diputados discutía los vetos del Presidente. "Es denigrante y tocamos fondo", enfatizó. Por







La actriz Lola Berthet integró la masiva marcha multisectorial en las afueras del Congreso en rechazo a los vetos de Javier Milei al aumento de las jubilaciones y la declaración de la emergencia en discapacidad y pidió que la Cámara de Diputados rechace esa decisión del Presidente, mientras se desarrollaba una sesión.

En diálogo con De Una por C5N, Berthet, quien tiene un hijo diagnosticado con trastorno del espectro autista, enfatizó que el Congreso debe oponerse al veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad: "Lo tienen que rechazar los diputados y después los senadores. Estamos pidiendo la ley no para cambiar algo de fondo, sino para poder resistir un poco".

En tal sentido, en el móvil a cargo del periodista Bernardo Magnago, alertó por la situación de las personas con discapacidad. "Hay prestadores que no cobran desde hace casi 6 meses, nuestros hijos se están quedando sin sus terapias, las maestras integradoras cobran muy poco y hay gente que toma medicación y la está pagando porque no tiene la cobertura. Hay prepagas que están demorando muchísimo las cosas", enfatizó.

SESIÓN EN VIVO: 6 de agosto de 2025 - Diputados Argentina La Cámara de Diputados realizó una sesión. Cámara de Diputados "Un acompañante terapéutico cobra $3 mil la hora y una persona con discapacidad que trabaja en un taller inclusivo cuatro horas por día cobra $28 mil por mes. Es denigrante y tocamos fondo. Si la ley no sale, no sé dónde vamos a ir a parar. Es muy angustiante", agregó en esta línea.

En tanto, la actriz marcó la falta de acceso a la medicación y expuso la falta de recursos: "Hay gente que vive sola y no está recibiendo la medicación. Nunca se vio en este país que sea tan difícil conseguir una silla de ruedas".