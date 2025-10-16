Locura en Córdoba: un grupo de vecinos denunció que personas en situación de calle se comieron sus gatos Los animales habían desaparecido de sus hogares varios días atrás y apuntaron contra familias que viven en un corredor específico de la zona. Por







Los familiares de las mascotas están angustiados.

Pexels

Vecinos del barrio Güemes, en Córdoba, denunciaron una situación de extrema vulnerabilidad social que generó gran preocupación: aseguran que personas en situación de calle estarían sacrificando y comiendo gatos para poder alimentarse.

Las familias denunciaron que al menos diez gatos desaparecieron en los últimos días y los vincularon con vecinos que viven en el corredor que abarca Villa Richardson, el Hospital Misericordia y la Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA), un sector donde, según los vecinos, la inseguridad y el abandono estatal se profundizó en los últimos meses.

“Nos informaron que desaparecieron cerca de diez gatos. Hay personas en situación de calle que, posiblemente por hambre, se estarían alimentando de ellos. En la Plaza de los Arquitectos, en Roca y La Cañada, incluso aparecieron cueros de gatos”, relató Lautaro Celayes, presidente del centro vecinal de Güemes, en diálogo con El Show del Lagarto.

Celayes explicó que en la zona hay instalado un asentamiento con unas 30 personas con consumo problemático de drogas. “En los últimos meses notamos un crecimiento de la población en situación de calle, en un contexto de crisis social y avance del narcotráfico. Son personas que quedaron totalmente fuera del sistema”, advirtió el referente vecinal.