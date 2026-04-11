"Lo único importante": lanzaron la primera biografía de Memphis La Blusera

Una investigación profunda del periodista Guillermo Blanco Alvarado rastrea los orígenes del grupo en los barrios de Floresta, La Paternal y Mataderos, el recorrido por los potreros del under y la consagración masiva de la auténtica banda de blues porteño.

Lo único importante: la fantástica historia de Memphis La Blusera es el tercer libro del periodista Guillermo Blanco Alvarado, que en abril llegó a las librerías para saldar una deuda histórica con la banda más longeva del rock argentino, con casi medio siglo de actividad sobre los escenarios.

Se trata de una investigación que demandó cuatro años de trabajo y cuya idea surgió el mismo día en que el cantante Adrián Otero falleció trágicamente en un accidente automovilístico en la autopista Rosario-Córdoba, el 12 de junio de 2012, aunque recién pudo empezar a concretarse diez años después.

Lo único importante rastrea los orígenes del grupo a finales de la década del '70 en los barrios de Floresta, La Paternal y Mataderos y recorre el derrotero de este combo de blues que nació entre pubs, sótanos, cabarets y sociedades de fomento, con un formato de "mini big band" de jazz y lírica tanguera, hasta su consagración masiva en escenarios de enorme magnitud como el Luna Park, el estadio Obras, las canchas de Boca y River o el Teatro Colón.

"Memphis fue una banda con un recorrido lleno de historias, mitos y anécdotas, que además fue muy convocante en los años '90, convivió con las tragedias, las adicciones, los éxitos y fracasos, y que instaló, a través de hits inolvidables, un género de nicho como es el blues, con un sonido que, cuando surgieron, era único en la Argentina", señala Blanco Alvarado, en diálogo con C5N.com, sobre la principal razón por la que una banda como Memphis merecía su propia biografía.

"También por la fuerte presencia de Adrián Otero, un líder carismático que quizá por sí solo merecería un libro o un documental, con aspectos sorprendentes, como sus viajes por el mundo y los trabajos que realizó para subsistir en Latinoamérica, Europa y el norte de África, antes de sumarse a la banda, entre tantas situaciones de leyenda", agrega el autor.

La investigación reunió más de cien entrevistas exclusivas, entre las que destacan las voces de los tres fundadores: el bajista Daniel Beiserman, el saxofonista Emilio Villanueva y el propio Otero. El relato organiza la memoria de los 30 músicos que pasaron por la formación y el testimonio de familiares, técnicos, periodistas especializados, seguidores y amigos.

memphis la blusera

La obra, publicada por la editorial independiente El Bien del Sauce, también analiza la vigencia de canciones que ya forman parte del ADN popular argentino y recupera la esencia de una banda que logró traducir el blues al castellano con acento bien porteño.

Los aspectos desconocidos sobre la vida de Adrián Otero

El trabajo de investigación de Blanco Alvarado confirmó datos desconocidos sobre el cantante, como su ingreso a la masonería o el secreto de su edad real. La biografía certifica que el carismático líder no tenía 53 años al momento de su fallecimiento.

"Me gusta decir que Otero tuvo una vida tan apasionante que sus historias van desde el día de su nacimiento al de su muerte, en ambos casos, literalmente. Y me refiero a que, en mi investigación, encontré que la fecha de nacimiento que figura en todas sus biografías no es correcta y por varios años", remarca el periodista.

"Pero además, la versión que cuenta sobre la muerte su pareja de aquel momento, único testigo del accidente que le costó la vida, es diferente a la que todos recuerdan", advierte el autor sobre aquel relato que habla de que el cantante se agachó para buscar un cigarrillo en la guantera y perdió el control de su vehículo.

adrian otero.jpg La despedida a Adrián Otero: Dios, ese melómano

Lo único importante no elude los momentos de sombra y repasa con crudeza los excesos con el alcohol y la cocaína que marcaron a varios integrantes. También describe las peleas por dinero, los juicios internos y las críticas por machismo que recibió la banda por la poética de sus letras.

En el libro también queda expuesta la tensión entre el espíritu del bajo fondo y la masividad alcanzada a partir del éxito de Moscato, pizza y fainá, La bifurcada, Montón de nada o La flor más bella, una canción que en 1998 fue elegida por Marcelo Tinelli como cortina televisiva para su popularísimo programa VideoMatch. El contenido también detalla los cruces del grupo con figuras tan diversas como B.B. King, Pappo, Chuck Berry, Mirtha Legrand y los Bee Gees.

¿Podría hoy surgir una banda con la impronta de Memphis La Blusera? ¿O es algo propio de una Buenos Aires que ya no existe?

"Me parece muy difícil de imaginar. La ciudad de Buenos Aires, con sus barrios en blanco y negro, no existe hace bastante, pero tampoco es comparable el contexto en lo que refiere a la música y al rock como género, que podría abarcar al blues, aunque si vamos a ser precisos, el blues tuvo un hijo, y se llamó rock and roll, como decía Muddy Waters", concluye Blanco Alvarado.