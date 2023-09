Lo asaltaron, se tiró encima de los ladrones y recuperó la moto: "Me enfrenté a los cacos"

Cuando uno de los ladrones huía a bordo de la moto robada, la víctima se arrojó sobre él, lo hizo derrapar y lo derribó. A continuación el delincuente escapó a pie y dejó abandonado el vehículo, aunque el hombre no pudo recuperar su celular.

Además de la secuencia del robo, se viralizó un video donde el vecino increpa a los policías que llegaron poco después al lugar. "Mirá la moto, el espejo, todo roto. El casco de los cacos, me enfrenté a los cacos. ¡Yo me enfrenté a los cacos, ustedes no! Lo único que quiero es ayuda, que me responda la policía", expresó.