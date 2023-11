Llega el 2º Festival de Ajedrez en el CCK: cómo anotarse

17:00, Salón de Honor, Match Selección sub 17 vs Campeones Argentinos: participan M Fernando Peralta - WIM Anapaola Borda Rodas - GM Ariel Sorin - WIM Elisa Maggiolo - MI Martín Labollita (sub 17) contra WGM Candela Francisco - MF Joaquín Fiorito - WFM Ernestina Adam - MF Francisco Fiorito - Anna Laura Scarsi (campeones argentinos).