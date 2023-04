Liberaron a una familia "presa" en su propia casa en Sarandí

"Esto es una desgracia increíble, que nos encierren contra nuestra voluntad en nuestra propia casa. Estamos desde ayer a las dos de la tarde", contó José, el dueño de casa, en C5N. El hombre se encontraba junto a su pareja, su hermana y sus dos sobrinos.

El dueño de casa relató: "Ayer vinieron a las 11 de la mañana, golpearon la puerta como para tirarla abajo. La Policía me amenazó que si yo me resistía a que levanten la pared iba a ir preso".

"Los policías se presentaron sin una orden judicial, nos maltrataron mientras los empleados municipales, que trabajan en el parque, se burlaban y nos insultaban", detalló.

"Quisieron esposarme, pude zafar y entrar a mi casa. Sino ahora estaría en la cárcel, no sé", contó José. "Les dije que pasen a verificar que no tenemos otra salida", planteó. Incluso, el propietario explicó: "No somos usurpadores, tenemos la escritura, esto no es terreno fiscal".

Según fuentes judiciales, el fiscal a cargo ordenó que se destruya la pared para que la familia pueda salir, luego de estar más de 24 horas imposibilitados de salir de la vivienda.

Por otra parte, una de las mujeres encerradas se descompensó y esperaba la atención del SAME. "No tenemos salida, vino un efectivo de la policía de Gerli a decirme que va a venir la municipalidad a liberarme la puerta", explicó el dueño de la vivienda.