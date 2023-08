Las víctimas famosas de Aníbal Lotocki, el cirujano condenado a 4 años de prisión

Está acusado de usar productos prohibidos y en cantidades que exceden a la sugeridas en el ejercicio de la medicina, en intervenciones estéticas realizadas entre 2008 y 2015. Todas sus pacientes sufrieron diferentes problemas de salud luego de las operaciones.

“Lotocki cosifica a las víctimas y no las reconoce como personas. Las desprecia, las usa como instrumento para promocionarse y las moldea a su antojo. Se siente hacedor de la mujer perfecta. Es una clara manifestación de violencia de género”, afirmó el fiscal de juicio, Sandro Abraldes.

Las cuatro famosas víctimas de Lotocki

Silvina Luna

En 2010, la actriz y modelo decidió quitarse algo de grasa corporal por medio de una liposucción y agregársela en los glúteos para darle más volumen. Según contó, luego de la operación le resultó muy difícil encontrarse con su nueva fisonomía y aceptar los cambios físicos que experimentó su cuerpo. “Me dicen ‘te operaste la cara’. Y no, no me operé la cara, tomo corticoides hace 8 años y te hinchan”, expresó.

Luna llegó a ser internada por un cuadro de insuficiencia renal e hipercalcemia, donde también se le detectó una litiasis ureteral bilateral (piedras en los riñones), por lo que tuvo que colocarse catéteres por vía endoscópica.

Stefanía Xipoltakis

La modelo se sometió en 2015 a un intervención para "mejorar el aspecto de sus glúteos". "Me dijo que me podía sacar un poco de grasa de un lugarcito y que me podía sacar un poco de 'PRP', que es plasma rico en plaquetas. Me dijo que me hacía un licuado y que me lo filtraba, que quedaba como una gomaespuma. Eso me lo ponía en el glúteo", contó.

Además, aseguró que después de la operación sufrió mucho dolor: "El segundo día de la operación, yo sentí que me moría, estaba muy descompensada, sin fuerzas en mi cama. Un malestar, era algo fuertísimo. No lo puedo describir, lo vivís en tu cuerpo, me sentía a un hilito de la muerte".

Gabriela Trenchi

En 2015, Trenchi, conocida en el mundo del arte como Gabriela Madau, asistió al consultorio de Lotocki para colocarse hilos tensores en la cara. Estuvo al borde la muerte y, desde ese momento, sufre parálisis facial, osteoporosis y atraviesa un tratamiento psiquiátrico.

"Estoy muy triste y deprimida. No tengo más ganas de vivir. Los dolores no me dan paz. El material que este señor me puso me está obstruyendo las venas y las arterias de las piernas. Sigo teniendo bultos que parecen montañas", explicó.

Pamela Sosa

Estuvo en pareja con Aníbal Lotocki durante ocho años. Mientras estaban juntos, se realizó operaciones en los pechos, glúteos y piernas. Desde entonces, sufre diabetes y tiene granulomas en todo el cuerpo.

Además, tiene que soportar fuertes dolores: "Ahora estoy medicada para poder soportarlo. Aparece cuando estoy sentada, hago ejercicios o algo muscular. Yo era una mujer sana. Nunca creí que Aníbal podía hacerme mal".

La vedette confesó que quiso quitarse la vida: "Tuve un intento de suicidio cuando estaba con él. Me quise matar con la insulina: me puse muchísima, me quería ir... No quería vivir más. Bajé las escaleras temblando. Él estaba conmigo en la cama. Y zafé porque empecé a comer dulces. En los últimos tiempos no lo soportaba. Recibía maltrato psicológico. Me hacía sentir un trapo de piso".