Las horas previas al ACV de "Locomotora" Oliveras: "Levantame a las 9 que tengo que ir a jurar por lo de constituyente"

"Nos llamaron a nosotros y fue una negación total. La pude ver al día siguiente, porque pude hablar con ella. Hablaba, recordaba. Estaba confundida. El médico me llamó aparte y me dijo que había que esperar 72 horas, un período ventana. Me dijeron que iba a estar todo bien. Pasaron 40 horas y la tuvieron que operar de urgencia, por la inflamación y el edema que tenía. Ahora hay que esperar. Está estable, no está peor", continuó.

Sobre el día a día de la salud de su hermana, el hombre expresó que "está con asistencia mecánica y, después de 10 días, se la van a retirar; si mejora, se la irán sacando de a poco, evaluando si reacciona". "Mi hermana es muy fuerte", aseguró.

"Después de una operación tan grande, debe ser inducida a un coma por unos días. Le retiraron una parte del cráneo para liberar presión. El médico me dijo: día a día, hora a hora. No sabíamos que era hipertensa. Trabajé con ella muchos años, estábamos rodeados de médicos, pero no lo sabíamos", concluyó.

Qué es un ACV isquémico, el grave problema de salud que sufrió Alejandra "Locomotora" Oliveras

La exboxeadora Alejandra "Locomotora" Oliveras fue internada en terapia intensiva luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico que, según el parte médico, le provocó "un síndrome confusional asociado a una pérdida de movilidad de toda la parte izquierda del cuerpo".

La deportista de 47 años, actual convencional constituyente de la provincia de Santa Fe, fue ingresada al Hospital José María Cullen de la capital provincial con "pronóstico reservado". Los médicos seguirán de cerca su evolución durante las primeras 48 horas, claves en este tipo de cuadros.

Un ACV isquémico (el mismo problema de salud que sufrió Cacho Deicas, el cantante de Los Palmeras, en enero pasado) se produce cuando el suministro de sangre que va a partes del cerebro se obstruye o reduce, lo que evita que el tejido reciba oxígeno y nutrientes y provoca que las neuronas empiecen a morir en minutos.

Este es el tipo más común de ACV. La reducción del flujo sanguíneo, denominada isquemia, puede deberse a depósitos de grasa, coágulos de sangre u otros restos que viajan por el torrente sanguíneo y se acumulan en los vasos del cerebro, estrechándolos u obstruyéndolos.

Según Mayo Clinic, los síntomas de un ACV incluyen: dificultad para hablar y entender lo que otros están diciendo; entumecimiento, debilidad o parálisis de la cara, brazo o pierna; problemas para ver en uno o ambos ojos; dolor de cabeza y problemas para caminar. Es fundamental buscar atención médica lo antes posible.

Una manera rápida de comprobar si una persona está sufriendo un ACV es usar el método FAST, llamado así por las siglas en inglés de cara (face), brazos (arms), habla (speech) y tiempo (time). Consiste en pedirle a la persona que sonría, levante ambos brazos y repita una frase simple: si un lado de la cara o un brazo se caen, o si arrastra las palabras, hay que llamar al médico de inmediato.

Qué decía Alejandra "Locomotora" Oliveras sobre la existencia y la muerte: "Cada día es un día menos de vida"

La exboxeadora Alejandra "Locomotora" Oliveras sigue en estado crítico con pronóstico reservado, luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV), y ser operada de urgencia. Entre sus seguidores viralizaron un video donde la deportista habló de la vida y la muerte: "Cada día es un día menos de vida", aseguró.

La excampeona mundial de boxeo remarcó en un programa que condujo Alejandro Fantino, cuando hacía la pregunta de qué hay después de la muerte: “Qué es lo que exrañarías si te estás por morir en 10 minutos. Pero pensalo bien… te estás por morir, te quedan 10 minutos, empieza el reloj, en qu, cuadno é pensarías… en respirar, en comer, en abrazar, en el Sol, en caminar, en eso pensarías no en los problemas, el puterío, el quilombo… me odia, la odio, es un culiao",

Agregó: "Debo tanta plata… (o) quiero guardar más plata… la plata, no…ni en el cajón va la plata eh? Ni siquiera sabes que ropa te van a poner, capaz que la peor…entonces, vos decís? Estoy triste, estoy mal? ¡Estás loco! ¡Están locos! Estás vivo, sos hermoso, sos exitoso, tenés salud… eso no hay plata que la pague…"

Y siguió con su estilo contundente: "Hay gente que en este momento se está muriendo y no tiene vuelta atrás, así el reloj, tuc tuc, tuuuc se terminó”, reflexionó en televisión.

Embed Me destruye este video de la Locomotora hablando de la muerte....



DALE LOCOMOTORA, FUERZA LOCA.



VOS PODES. VOS PODES pic.twitter.com/y1OKOHJghb — Sueca (@Witchreinaa) July 17, 2025

Las palabras de la expugilista que tiene un Récord Guinness suenan más fuertes al saber que está peleando su pelea más dura: “Y se termina la vida, eh? Para vos, para mí, para ella, para vos, para todos…nos vamos a morir todos, y no sabemos cuando porque vos no sabes cuando, no sabes si vas a vivir 30 años más 20 años más, o sí en dos meses, una semana te llama San Pedro…entonces ¿cómo vas a estar triste?".

Ella contó que por esa forma de entender la existencia es que aprovecha cada minuto que tiene: "Yo no estoy triste nunca, yo estoy contenta me levanto con ganas, con garra, si aparece un problema lo peleo, y le voy a ganar a este problema, y no me amargo por pelotudeces, para nada, son pelotudeces, sabes cuál es el problema, un cáncer que te dicen te quedan 6 meses de vida, que se te muera un hijo, ese es un dolor grande… ¿Cómo lo supero?”, comentó y resaltó: “Pero no decir, me pelee con este, o con el otro, se va a la puta que lo parió… la vida es otra cosa, ¡La vida! es otra cosa, vivila, disfrutala… no nos queda mucho tiempo, cada día, es un día menos de vida y vas a estar amargado.. ¡No por Dios, no!”.