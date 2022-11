Las consecuencias de la positividad tóxica

Frases motivadoras como :"¡sé positivo!", "eleva tu vibración", "good vibes only!", "no dejes espacio a los pensamientos negativos", "no te preocupes, o atraerás a tu vida lo que más temes”, "podría ser peor, tienes que encontrarle el lado positivo", pueden ser un arma de doble filo a la hora de poner nuestra mejor cara ante los problemas.