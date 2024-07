Las 5 razones para no olvidar nunca usar el casco en moto, bicicleta o monopatín

Las 5 razones claves para usarlo siempre:

1- Su uso es obligatorio: según la Ley Nacional de Tránsito 24.449- Art. 40 bis, en bici, moto o monopatín, los conductores tienen que usar casco protector, ropa ajustada al cuerpo, preferentemente de colores claros, y un calzado acorde al vehículo que manejan. Quien no lo utiliza tiene tres veces más posibilidades de morir de lesiones en la cabeza que los que sí lo usan. Importante: el casco debe estar homologado o certificado.

Asimismo, hay distintos tipos de casco para bicicletas dependiendo de la actividad, hay que elegir el que se adapte a la actividad principal desarrollada.

2- Protege la cabeza, el cerebro y la cara contra el impacto directo de cualquier tipo de objeto: según los expertos, su utilización disminuye un 85% los riesgos de las lesiones en la cabeza y un 88% las lesiones cerebrales. Además, reduce la pérdida de conciencia en un 86% y el uso del casco en niños disminuye la incidencia de sufrir traumatismos craneales en un 63%. En conclusión: el casco absorbe gran parte del golpe y reduce la aceleración y el movimiento del cerebro y del cráneo.

3- Visión periférica adecuada: la correcta colocación del casco no afecta a la visión periférica y, si bien reduce la captación de los ruidos, no afecta la capacidad auditiva del conductor. La visión periférica es de entre 200° y 220°. Los estándares de seguridad internacionales requieren que los cascos provean 210° de visión. Alrededor del 90% de los accidentes suceden dentro de un rango de 160° (la mayoría del restante son choques desde atrás), así que está claro que los cascos no afectan la visión periférica y no contribuyen a los choques .

4- Evitá que cualquier objeto o insecto afecte a la vista: para los motociclistas principalmente deben tener visera. Además, deben ser de un material resistente a los golpes, proteger del viento, polvo, barro, agua e insectos.

5- Usar el casco desde la infancia, en la bici o el monopatín, crea hábitos saludables de seguridad que luego se mantienen sin esfuerzo al acceder al ciclomotor y posteriormente a la moto.

¿Qué tener en cuenta?

El casco debe ser cerrado para proteger la mandíbula -lugar donde principalmente impacta la cabeza-, del tamaño adecuado y estar correctamente ajustado; hay que recordar que los cascos tienen fecha de vencimiento y que hay que respetar las indicaciones del fabricante para que no se dañe y no disminuya la visibilidad del visor. En tal caso, hay que reemplazarlo.

“En un siniestro, las conmociones cerebrales no siempre se pueden prevenir, pero al usar casco podemos evitar otros problemas graves. Lo principal es proteger la cabeza de lesiones, como cortes y fracturas de cráneo. Para los deportistas, ya sea que practiquen ciclismo o motociclismo, les aconsejo buscar un casco acorde al deporte que desarrollan. Es fundamental, a la hora de practicar o competir, contar con elementos necesarios de protección personal”, afirma Sebastián Porto, ex campeón de motociclismo y embajador de Seguridad Vial de ATM Seguros.

“En un accidente en moto, bici o monopatín, el cuerpo absorbe una magnitud energética enorme, esto aumenta la posibilidad de salir despedido, gravemente herido o incluso perder la vida. Por ello, es fundamental la prevención, el cumplimiento de las normas y el uso del casco homologado e integral, ya que es el único elemento capaz de brindar protección tanto a la cara como a la cabeza”, sostuvo, por su parte, Fernando Rodríguez, Gerente de Siniestros de la aseguradora.

Datos alarmantes

Según el último informe de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, de un total de 4.369 fallecidos en siniestros viales durante enero 2023 y febrero de 2024, el 40% fueron varones de entre 15 y 34 años de edad, usuarios de motos. Es decir que, 4 de cada 10 víctimas fatales se trasladaban en este tipo de vehículo.