Lanzan una certificación docente gratuita para construir un mundo más sostenible

Impulsada por UNESCO y Learning by Helping, se trata de una formación para que educadores de Latinoamérica de todos los niveles educativos aprendan y enseñen cómo construir un mundo mejor, a partir de un abordaje basado en los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS). En esta primera edición, se proponen formar a 10.000 docentes. Las inscripciones estarán abiertas desde el 4 de marzo, y la formación se desarrollará del 7 de mayo al 29 de octubre de 2024.

En 2015 se aprobaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y se establecieron metas que fueron plasmadas en la Agenda 2030. El problema es que, 9 años después, las administraciones públicas, las empresas, las universidades, las escuelas y el resto del ecosistema tienen aún poco conocimiento sobre qué son los ODS y cómo generar desarrollo sostenible.

“En Learning by Helping estamos convencidos de que la educación es la base para generar los cambios profundos que necesitamos para salvar al mundo y que las personas que enseñan son agentes de cambio clave en ese proceso. El modelo que proponemos permite generar formación docente gratuita de la más alta calidad académica, con gran capacidad de escalabilidad. Es un programa muy innovador dado que no implica ningún costo para los gobiernos y tiene la capacidad de hacerle frente al reto más grande a nivel global: lograr que el mundo comience a trabajar en conjunto por el desarrollo sostenible”, afirma Tomy Megna, fundador de Learning by Helping.

"El Programa de Fortalecimiento en Capacidades Docentes en Innovación Social para el Desarrollo Sostenible es un paso significativo hacia el entrenamiento de educadores en Latinoamérica para abordar los desafíos urgentes relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta colaboración entre UNESCO y Learning by Helping demuestra nuestro compromiso compartido con la educación de calidad y la promoción de un futuro sostenible para todos. Definitivamente las y los docentes de la región son agentes de cambio para alcanzar la Agenda 2030", señaló Ernesto Fernandez Polcuch, Director de la Oficina Regional UNESCO Montevideo.

Docentes para un mundo sostenible

La Certificación Docente en Innovación Social para el Desarrollo Sostenible ofrece una formación totalmente gratuita. Tiene una duración de 6 meses (56 horas en total), con clases semanales, online sincrónicas y asincrónicas, y con la más alta excelencia docente. Quienes participen aprenderán a desarrollar proyectos educativos sostenibles, contarán con espacios de retroalimentación compartidos con pares de toda la región, talleres presenciales optativos, mentorías personalizadas online y podrán acceder a más de 120.000 libros digitales.

¿Cómo inscribirse? La inscripción estará abierta entre marzo y mayo. El programa se desarrollará entre mayo y octubre, con cupos limitados. Para inscribirse: https://www.learningbyhelping.com/unesco

“Quienes participen de esta formación contarán con el acompañamiento de referentes en pedagogía y accederán a estrategias didácticas basadas en nuestra metodología de Innovación Social. A lo largo de la certificación tendrán la misión de crear nuevos proyectos educativos que permitan resolver retos de las comunidades donde se encuentran las escuelas y espacios educativos en los que enseñan, sin perder el diálogo con las currículas educativas de cada país y el contexto global”, afirmó Guadalupe Penas, Project Manager de Learning by Helping.

¿Quiénes pueden participar? La certificación es totalmente gratuita y está dirigida a docentes y cargos directivos de todos los niveles educativos, ya sea que estén en funciones o no. También serán bienvenidas aquellas personas vinculadas profesionalmente con la educación en áreas de supervisión, coordinación, bibliotecas, entre otras. Esta primera edición tendrá un foco especial en quienes se inscriban desde Argentina, Uruguay, Ecuador, Colombia y Chile, dado que en estos países habrá instancias presenciales optativas.

No se necesitan conocimientos previos sobre Desarrollo Sostenible, sólo un alto nivel de compromiso con el rol que ocupan en la transformación de la sociedad. Además, el programa está diseñado 100% en castellano, para que el idioma no sea una barrera para nadie.

También podrán inscribirse de otros países de América Latina con la salvedad de que los talleres presenciales sólo se llevarán a cabo en los países mencionados anteriormente. Quienes completen con éxito la formación recibirán un certificado digital emitido por UNESCO y Learning by Helping.

¿Qué aprenderán durante la certificación? Durante los seis meses de duración de la certificación, quienes participen tendrán la oportunidad de conocer qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), cuál es su marco institucional y cómo funciona el ecosistema que trabaja en torno a los mismos. Además, accederán a herramientas de innovación social necesarias para generar proyectos y soluciones sostenibles en el tiempo.

El modelo de formación propuesto por Learning by Helping integra diferentes conceptos y estrategias didácticas que les permitirá a quienes completen la certificación llevar los temas aprendidos a sus aulas y así formar a sus estudiantes.

Esta primera edición se propone formar a 10.000 docentes, pero sienta las bases para impulsar formaciones de calidad y a gran escala, con el objetivo de generar un impacto positivo significativo en la formación de la ciudadanía global en materia de Desarrollo Sostenible.

Este programa está diseñado por UNESCO y Learning by Helping, y cuenta con el apoyo de Google Education, Fundación Botnar, Fundación Leo Werthein, DIRECTV y SKY, desde su programa de educación Escuela Plus, y de muchas más organizaciones del tercer sector, empresas y estudiantes. “Es clave seguir generando alianzas con organizaciones, ministerios y referentes de la región, porque creemos que cada sector tiene la posibilidad de apoyar e impulsar el desarrollo sostenible a través de docentes”, agrega Penas.

¿Por qué es necesario certificar a los docentes en innovación social para el desarrollo sostenible? Más allá de los esfuerzos por cumplir con las metas de la Agenda 2030, el verdadero desafío es que no pensemos en éstos como un punto de llegada, sino como un motor para generar acciones que aporten constantemente al Desarrollo Sostenible.

Según la CEPAL, sólo un tercio de las metas planteadas en los ODS para América Latina y el Caribe está en camino a alcanzarse con las estrategias impulsadas hasta el momento. Para los dos tercios, se necesitan acciones de política para lograr las metas, ya sea porque se necesita acelerar la tendencia positiva observada (46% de las metas) o para revertir el estancamiento o retroceso observado (22% de las metas).

"El Programa de Certificación Docente en Innovación Social para el Desarrollo Sostenible representa un avance significativo en la capacitación de educadores, proporcionándoles las herramientas y el conocimiento necesarios para abordar los desafíos actuales en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Durante los seis meses de duración del programa, los participantes adquirirán una comprensión integral de los ODS, su marco institucional y el funcionamiento del ecosistema que los rodea.

Además, tendrán acceso a herramientas de innovación social clave para la creación de proyectos y soluciones sostenibles a largo plazo. La colaboración con diversas organizaciones, ministerios y referentes regionales es fundamental para fortalecer este programa y su impacto en la formación de ciudadanos globalmente conscientes”, destaca Zelmira May, Especialista en Educación de la UNESCO.