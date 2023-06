"Lágrimas de machirulo": la creadora de la tasa que usa Cristina Kirchner denunció que le bajaron la cuenta en Instagram

En la imagen que subió la hija de la vicepresidenta, Florencia Kirchner , se la ve a Cristina con su nieta Helena, y una particular taza que llamó la atención. "Yo había hecho otras tazas de Cristina y de Axel, varios diseños, que a la gente le gusta mucho y se vendía un montón. Hablan mucho de trabajar pero terminan denunciando a gente que labura", sostuvo Tatiana sobre los haters de redes sociales.

En el programa Argenzuela en C5N, la joven aclaró: "Durante la pandemia unas amigas de Florencia (Kirchner) me compraron un par de tazas para regalarle a ella... Y cuando salió la foto me llegaron mensajes que me decían es tu taza y entonces yo volví a postear y se viralizó".

La entrevistada aseguró que "volví a postear la foto y se empezó a viralizar y en un momento me bajaron la cuenta", y además reflexionó: "Para mi fue un bajón porque yo trabajo y doy clases de cerámica y por suerte tenía otra para poder avisar lo que pasó".

El descargo de Florencia Kirchner por el cierre de la cuenta de la emprendedora Redes Sociales

El descargo de Florencia Kirchner, sobre el posteo de la taza

Florencia Kirchner comentó en su perfil de Instagram sobre la baja de la cuenta de la creadora de la taza con la que posó su madre. "No puedo creer el lío que se armó por una taza", expresó.

En este mismo tono, Florencia, quien subió la foto de Cristina con su nieta Helena, compartió los datos de redes de Tatiana, quien hizo la artesanía: "... nivel que le cancelaron la cuenta a Sustanciayelegancia. Les dejo acá su cuenta secundaria @sustanciaaaaa las hace a pedido".

Además, Florencia detalló las características del objeto: "Es mega funcional".