Laferrere: las pericias arrojaron que el incendio donde murieron una mujer y su hijo fue intencional

Por su parte, la expareja de la mujer y padre del niño, llamado Pedro Fernández, es apuntado en la investigación por el fiscal Matías Folino. El hombre fue detenido por el delito de privación ilegítima de la libertad coactiva seguida de muerte.

En tanto, un análisis de los bomberos determinó que "hubo un aporte de energía externo sobre el colchón". En tal sentido, detallaron que "el fuego generó tanto calor que derritió un caño de goma que estaba en el calefón".

Por su parte, la hermana de Macarena, llamada Silvana, señaló que Fernández les había manifestado que no sabía nada de su expareja y de León: "Nos dice que se habrá ido con algún noviecito o a la casa de mi tía. Macarena no salía jamás a la calle sin su hijo, y no se había ido porque no salía: la tenía encerrada y la amenazaba que le iba a sacar el nene".

Luego, advirtió que el hombre encerraba constantemente a su hermana: "Ya lo había hecho en diciembre, cuando se fue de vacaciones y la dejó encerrada. Yo tuve que saltar para poder ayudarla".